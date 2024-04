Anche basta scrivere riassunti a mano: la penna scanner lo fa al posto tuo

Contiene link di affiliazione.

Se i monaci amanuensi nel Medioevo avessero avuto la possibilità di usare una penna scanner anziché penna e calamaio, siamo certi che non ci avrebbero pensato due volte a fare propria questa “diavoleria”. La tecnologia in generale, infatti, serve non solo a rimanere al passo coi tempi, ma anche a renderli più piacevoli e comodi.

In altre parole, perché perdere tempo a ricopiare a mano appunti e riassunti da libri o ancora a evidenziare porzioni di testo spesso giganti (per quanto gli evidenziatori siano il prodotto di cancelleria che crea più dipendenza in assoluto, va detto) quando la penna scanner lo fa al posto tuo e in pochissimo tempo?

Utile per studiare e non solo: se non ce l’hai è arrivato il momento di passare alla penna scanner

Sia che si studi per un esame o si stia leggendo un importante progetto di lavoro che richiede, tra le altre cose, anche una certa velocità e precisione, la penna scanner crea riassunti perfetti e impeccabili in meno di cinque minuti. Insomma, anziché fare foto o usare lo stesso smartphone per scannerizzare quello che ti interessa (qui ti spieghiamo bene come) con risultati non sempre ottimali, tutto quello che devi fare è far scorrere la penna su una riga di testo stampato per vederla apparire immediatamente sul tuo schermo e il gioco è fatto.

Ma non solo, a differenza dell’ormai sdoganata app “Google Lens”, infatti, lo scanner di testo ocr integrato permette di avere scansioni molto accurate dei testi anche in pessime condizioni di luce. Insomma, che tu sia nella comodità di casa tua o in metropolitana, potrai continuare a usare la penna senza tanti problemi, anche perché si può usare collegandola molto facilmente a qualsiasi dispositivo: computer, smartphone e tablet, questa penna non ha limiti ed è compatibile con i sistemi operativi Mac e Windows, nonché Android e iOS.

Inoltre, la funzione di sintesi vocale integrata rilegge il testo mentre lo scansioni diventando un utile strumento di apprendimento, favorendo l’indipendenza di studenti dislessici o ipovedenti. E come se non bastasse, grazie alla penna scanner puoi anche tradurre senza sosta fino a 40 lingue diverse, senza il bisogno di importare il testo in programmi, sito o applicazioni esterne, la traduzione sarà simultanea alla scansione. Infine, nella confezione troverai anche un comodo adattatore Bluetooth e il necessario per la ricarica USB.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.