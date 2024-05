Amazon lancia la permuta online, consegni il vecchio dispositivo e ottieni centinaia di euro: è facilissimo, richiedila così

Arriva la permuta online di Amazon. Così potete consegnare il vostro vecchio dispositivo e ottenere centinaia di euro in tempo zero.

Il numero di servizi diversi che Amazon propone ogni giorno ha inevitabilmente contribuito al successo di cui oggi l’azienda americana può godere. Chiunque almeno una volta si è affidato al portale di e-commerce più conosciuto al mondo, per poter risparmiare decine o centinaia di euro e godere della spedizione gratuita e in un giorno con Prime. E poi ci sono anche tanti altri vantaggi extra, come Prime Video, Prime Music, la memoria cloud e così via.

Il lavoro di sviluppo da parte del colosso statunitense non si è di certo fermato qui, e anzi ci sono una lunga serie di possibili novità che presto potrebbero arrivare anche in Italia. Tra le altre cose, si parla di un importante vantaggio di cui si potrà presto godere. Ossia la permuta online, grazie alla quale poter consegnare i vostri vecchi dispositivi e ottenere centinaia di euro in cambio. Ecco come funziona tutto, è più facile di quanto possiate pensare.

Permuta online con Amazon: cos’è e come funziona

Amazon ha finalmente lanciato il Trade-In, ossia un sevizio di permuta online che dà modo di consegnare i propri vecchi dispositivi per ottenere centinaia di euro in cambio. Così che l’acquisto di un nuovo smartphone, tablet, PC o videogioco sia più semplice e meno oneroso del previsto. Ci sono alcuni passaggi molto semplici da seguire, dopo i quali sarà tutto reale e a vostra disposizione.

La prima cosa che dovete fare è andare nella pagina dedicata al servizio e poi cliccare sul tasto Inizia il tuo Trade-In. A questo punto, vi ritroverete alla pagina Recommerce, dove scegliere il device che volete dare in permuta. Digitando il suo nome, dovrebbe apparirvi nei suggerimenti.

Dovete scegliere il modello corretto, anche perché poi vi verrà chiesto di rispondere ad una serie di domande sul suo stato e sulle condizioni in cui si trova. Oltre ad altre informazioni come il suo funzionamento, eventuali difetti, se si accende e così via.

Dopo aver concluso questo processo, vi verrà mostrato il valore di permuta. Che ovviamente potrete accettare o rifiutare, in base alle vostre esigenze. Se accettate la permuta, ecco che passerete alla fase di consegna. Come un classico reso, ci sarà un’etichetta da stampare e da applicare sul pacco per la spedizione gratuita.

Che deve avvenire in maniera celere e che darà modo ad Amazon di prendersi i suoi 7 giorni per tutte le verifiche del caso. Qualora arrivasse l’ok, ecco che riceverete il pagamento sul conto corrente entro altri 7 giorni.