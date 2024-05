Amazon fa tremare Meta: potrebbe presto avere il social network più usato al mondo

Amazon potrebbe presto avere dalla sua il social network più usato al mondo. Trema Meta, la concorrenza è sempre più spietata.

All’interno del mondo delle big tech, tutti i principali concorrenti si sfidano ogni giorno per poter ottenere il primato e aumentare i propri introiti. Sia a livello di funzionalità aggiuntive che possano andare ad aiutare gli utenti nel loro utilizzo finale che con la stipulazione di nuove partnership potenzialmente vantaggiose per tutti.

E il settore è in continuo movimento, con possibili mosse e contromosse che potrebbero stravolgere la situazione odierna. È quanto si sta vociferando in questi giorni, con Amazon che avrebbe in mente la possibilità di poter far suo il social network più utilizzato al mondo.

Una notizia che inevitabilmente sta spaventando Meta, da sempre considerata come l’azienda regina in questo mondo. Considerando che dalla sua ha piattaforme come Instagram, Facebook e WhatsApp. Ecco che cosa potrebbe succedere e quando i tempi potrebbero essere maturi per una trattativa che avrebbe dello storico.

Amazon vuole questo social network: è allarme per Meta

Una mossa che avrebbe dell’incredibile e che potrebbe stravolgere le carte in tavola per quello che è il mondo dei social network. Se tutto dovesse venire confermato, ecco che Amazon potrebbe mettere il punto definitivo sul suo dominio totale degli ultimi anni. L’idea per l’azienda sarebbe infatti quella di far suo il social network più utilizzato al mondo.

E ovviamente stiamo parlando di TikTok che, per via del divieto in America che ormai è diventato ufficiale, potrebbe presto venire venduto da ByteDance per far sì che possa continuare a funzionare e ad essere disponibile anche Oltreoceano. Il prezzo di base per la trattativa è molto alto, si parla di oltre 45,8 miliardi di euro. Ed è dunque chiaro che siano molto poche le aziende che potrebbero permetterselo.

Pensiamo per esempio ad Apple, Google, Microsoft o la stessa Meta. Ma il discorso sembra per il momento concentrarsi soprattutto su Amazon, che da tempo ha espresso la sua voglia di inserirsi nel mercato delle piattaforme social.

Ma farlo con un servizio ex-novo di sua proprietà potrebbe risultare complicato. Ecco perché dunque affidarsi a quello che è oggi il social più utilizzato in assoluto potrebbe essere la scelta vincente. Ad oggi si tratta di semplici speculazioni e non c’è nulla di fatto e finito, ma all’orizzonte potrebbe esserci una mini rivoluzione per il settore.