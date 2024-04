Amazon fa dietrofront e cancella una delle sue invenzioni più incredibili: delusione per chi fa shopping

Amazon ha deciso di fare dietrofront, cancellando una delle sue invenzioni più incredibili. È delusione tra gli utenti: cos’è successo.

Se ancora oggi Amazon viene considerata tra le piattaforme di e-commerce più efficienti al mondo, molto lo si deve agli sforzi enormi che sono stati messi in campo dal colosso americano nel tempo. Non solo puntando sul catalogo di prodotti disponibili, ma anche allargando il proprio business ad una serie di servizi accessori che sono stati parecchio apprezzati col tempo.

Alle volte, questi esulano anche dal semplice mondo online. Allargandosi fino ad arrivare ai negozi fisici e ai punti vendita sparsi sul territorio. Non mancano però i dietrofront, con decisioni repentine e che sopraggiungono dopo periodi di test. È quanto accaduto di recente, con lo stop ufficiale per una delle sue invenzioni più incredibili. È delusione totale per chi fa shopping, ecco che cos’è successo e quando entrerà in vigore la scelta presa.

Amazon cancella una sua invenzione: ecco di cosa si tratta

Una decisione presa ufficialmente e che è stata riportata online nei giorni scorsi. Secondo quanto si legge, Amazon avrebbe deciso di eliminare una delle sue invenzioni più incredibili. Tra lo stupore degli utenti, che invece pensavano questo sarebbe stato il primo passo verso una rivoluzione storica per lo shopping nei negozi.

Stiamo parlando della tecnologia Just Walk Out che dava modo di uscire dai negozi alimentari Amazon Fresh senza dover pagare alla cassa. Il tutto funzionava grazie ad un sistema di telecamere e sensori, per tenere traccia di ogni singola operazione del cliente. Una volta essere usciti dal punto vendita, l’intera somma veniva addebitata al carrello di Amazon e dunque al metodo di pagamento inserito.

Ma per quale motivo ci si sta muovendo in quest’ottica? Pare che ora Amazon voglia puntare sulle Dash Carts. Ossia sistemi che si basano su uno scanner ed uno schermo incorporati nel carrello. Così da effettuare il check out mentre si fanno gli acquisti. Una soluzione più affidabile rispetto al Just Walk Out e che automatizza in maniera ancor maggiore il tutto.

Considerando che per la tecnologia precedente era necessario l’ausilio di alcuni addetti ai lavori che controllavano le telecamere per eventuali errori. Staremo a vedere quanto tempo ci vorrà prima dell’applicazione di questa importante novità, ma tutto lascia pensare che potrebbe essere questione di qualche mese.