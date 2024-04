Altro che iPhone 16, Apple sta già pensando a come sarà il 17: arriva una grande novità

L’iPhone 16 con funzionalità AI non sarà a livello del 17: Apple sta già pensando a una grande novità per il suo Melafonino.

C’è chi si aspetta lo spoiler, chi vuole le anticipazioni al prossimo WWDC 2024 di Apple in programma a partire dal 10 giugno. Un appuntamento tradizionale, mai come stavolta tanto atteso. E non solo per i milioni e milioni di fan dei dispositivi griffati dalla Mela morsicata.

Già, il colosso di Cupertino un po’ per voglia un po’ per necessità deve rimettersi in pari con gli altri competitor, usciti da tempo con smartphone figlia dell’Intelligenza Artificiale generativa. Ora tocca a Apple mostrare quel potenziale all’altezza della situazione.

Si aspettano grandi novità ovviamente per settembre quando usciranno gli iPhone 16, per certi versi anche più storici rispetto ai suoi predecessori, i primi con la porta USB-C in luogo del connettore lightning. Eppure gli iPhone 16 con funzioni AI sembrano essere soltanto un punto di partenza nella strategia di Apple.

Apple sugli iPhone 17 la novità che sorprende. Ritorno al passato o al futuro?

iOS 18, il più grande aggiornamento del sistema operativo di Apple porterà notevoli miglioramenti nel design e nel modo in cui gli utenti utilizzano il dispositivo. Da Cupertino intendono aumentare le dimensioni dello schermo di iPhone 16 Pro e Pro Max, mentre gli iPhone 16 e 16 Plus standard ospiteranno lo stesso display dei modelli attuali.

Eppure un eminente analista ora sostiene che l’iPhone 17 Plus verrà fornito con una dimensione del display più piccola che si collocherà tra le dimensioni dello schermo dei modelli “Pro”. Gli iPhone 17 usciranno nel 2025 eppure già arrivano runors che fanno rumore: la novità principale riguarderebbe un display più piccolo rispetto all’iPhone 15 Plus e al prossimo iPhone 16 Plus.

Un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del sorprendente visto che Apple ha lanciato la variante più grande del suo iPhone standard dopo che la linea iPhone ‘mini’ ha floppato in termini di vendite. Secondo l’analista dei display Ross Young, Apple prevede di presentare l’iPhone 17 Plus con una dimensione dello schermo ridotta rispetto ai modelli attuali e precedenti dell’iPhone “Plus”.

Per quanto strano possa sembrare, Ross Young ha una solida esperienza nella condivisione di informazioni accurate relative ai prodotti Apple, da qui la sorpresa nell’apprendere che le dimensioni dello schermo riguarderebbero l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max.

Ciò significa che l’iPhone 17 Plus potrebbe avere una dimensione del display compresa tra 6,3 e 6,9 ​​pollici. Real o fake? Prima le anticipazioni del WWDC, capiremo a che punto è Apple con l’AI. E non è un piccolo particolare.