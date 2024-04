Alexa ha una funzione importantissima che tutti ignorano: d’ora in poi non ne farai più a meno

Molti utenti non sono a conoscenza di una funzione incredibilmente importante di Alexa: cambia totalmente l’esperienza d’uso.

L’assistente vocale di Amazon è diventato sicuramente un punto di riferimento per tante persone fornendo a loro un aiuto in diversi momenti. Difatti Alexa ha al suo interno delle funzioni in grado di rispondere a varie domande. Con il tempo l’intelligenza artificiale del prodotto è stata protagonista di un netto miglioramento ed è probabile che in futuro sarà ancora più essenziale.

La grande evoluzione realizzata in questi ultimi anni ha portato molti utenti a perdere di vista qualche funzione su Alexa. Tra quelle più importanti e che ancora oggi pochi conoscono c’è un’opzione che riesce a cambiare totalmente l’esperienza d’uso.

La funzione ancora oggi poco utilizzata è quella inerente il rilevamento del movimento. Si tratta di una impostazione aggiunta di recente ma decisamente molto importante. Questa infatti riesce a dirci se qualcuno entra nella stanza tramite un segnale che attiva le luci.

Alexa sorprende tutti: l’utilissimo aiuto della funzione di rilevamento del movimento

La funzione di rilevamento del movimento all’interno di Alexa consente di poter gestire al meglio alcune situazioni che possono avvenire all’interno dell’abitazione. Per attivare questa opzione bisogna dirigersi nell’app di Alexa installata sullo smartphone.

All’interno dell’applicazione è necessario selezionare la sezione “Dispositivi” situata nella parte inferiore dello schermo e poi dirigersi alla voce “Echo e Alexa“. Qui andrà scelto il dispositivo per abilitare il rilevamento del movimento. In questo modo si avrà la possibilità di utilizzare la funzione e conoscere cosa ha da offrire.

I tecnici di Amazon hanno condotto un lavoro che consente agli utenti di personalizzare il suo prodotto. Infatti si può impostare una routine per creare specifiche automazioni intelligenti. Queste variano in base alle azioni quotidiane, come ad esempio accendere la luce. In passato era possibile farlo soltanto con un device esterno (o con alcuni dispositivi Echo Show con camera).

Una funzione che lavora attraverso un sensore ad ultrasuoni è decisamente più discreto. Per tale motivo qui c’è una impostazione accessibile a tutti e che vale la pena usare. Il suggerimento principale è quello di attivare la funzione dato che potrebbe essere d’aiuto in tantissime situazioni. Tenerla attiva in tutti i momenti della giornata è sicuramente la soluzione migliore. Riuscirà a farsi notare fin dal primo momento in cui è stata attivata.