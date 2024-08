AirPods, sempre più all’altezza degli appassionati di gaming: cosa cambia con iOS 18

Novità in arrivo per gli appassionati del mondo Apple e del gaming. Gli AirPods sono pronte a cambiare con iOS 18.

Per gli amanti della musica, dei suoni coinvolgenti e degli scenari virtuali dei videogiochi, un buon paio di AirPods è uno degli accessori a cui non poter rinunciare durante il giorno. Piccole, ma estremamente potenti, le cuffie della Apple sono diventate in pochi anni un must have da avere sempre a portata di orecchio.

Gli AirPods hanno sostituto le vecchie cuffie con il filo di Apple, le quali spesso venivano consegnate in dotazione con l’acquisto di uno smartphone dell’azienda di Cupertino. La loro peculiarità wireless ha reso queste cuffie indispensabili per chi guida, chi si allena o per chi desidera non sentire l’ingombro del filo.

Unica pecca, ovviamente, risiede nella loro durata. Gli AirPods, a differenze delle antenate con il filo, richiedono una ricarica quasi quotidiana se sottoposte ad un utilizzo frequente. Tuttavia, le nuove generazioni di AirPods presentano features molto avanzate, in grado di restituire performance di altissimo livello.

AirPods: le novità in arrivo abbracciano il mondo del gaming

Le ultime novità dal mondo Apple guardano al nuovo sistema operativo iOS18, in arrivo e disponibile a partire da metà settembre. Il sistema operativo Apple porterà una ventata di aria fresca non solo all’aspetto della home dei devices, ma anche alle funzionalità dei tanto amati AirPods. iOS18 migliorerà la qualità audio delle cuffie e permetterà agli utenti di inviare comandi come “sì” o “no” a Siri, scuotendo semplicemente la testa.

Con questi aggiornamenti, l’esperienza con AirPods sarà più intuitiva e molto più funzionale per l’utente, offrendo un’interazione più fluida e una qualità del suono ottimale. Una delle nuove funzioni previste a partire da metà settembre, ha attirato inevitabilmente la curiosità degli appassionati di gaming, i quali sono pronti a testarla durante le loro sedute di gioco.

Si tratta della nuovissima “Modalità gioco” in arrivo con iOS18, la quale coinvolgerà anche le funzionalità prevista da AirPods. Con l’accensione di questa modalità, le cuffie attiveranno un audio spaziale personalizzabile dall’utente, il quale potrà adattare la qualità del suono alle esigenze del gioco in questione. Inoltre, la modalità gioco ridurrà la latenza degli auricolari e dei controller di gioco, fornendo un’esperienza di gaming più coinvolgente e reattiva, specialmente durante le lunghe sessioni.