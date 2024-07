Adesso puoi indossare le cuffie Dyson per non sentire più il rumore dell’aspirapolvere: prezzo e caratteristiche

La Dyson, azienda nota per i suoi potenti aspirapolvere, lancia sul mercato altri dispositivi e cuffie, diventate già un must have.

Tutti certamente conoscono il brand Dyson per gli aspirapolvere, ma non è solamente questo tipo di elettrodomestici che viene prodotto dall’azienda. Rispetto ad altre, questa ha saputo sfruttare brevetti esclusivi e di conseguenza avere un posto d’onore nel mercato. Dopo tanti anni di “monopolio” sugli aspirapolvere, però, adesso Dyson sta pensando di fare affari creando altri dispositivi davvero intriganti, come dei particolari tipi di cuffie.

Probabilmente chi ama questo brand conosce già i purificatori d’aria, le lampade Led, gli asciugacapelli o i ventilatori acquistabili nei negozi e nel sito online, ma l’anno scorso Dyson ha creato un modello di cuffie davvero inedito e oggi ha messo sul mercato altri modelli. Ecco di cosa si tratta e perché sono già un must have.

Conosci le cuffie Dyson? Tutti le vogliono

L’anno scorso l’azienda Dyson ha provato a stupire il mercato lanciando un prodotto decisamente strano: un paio di cuffie dotate di una visiera capaci di purificare l’aria. Il prezzo era di circa 1000 euro. Il prodotto in realtà non ha riscosso il successo sperato, ma forse era semplicemente un banco di prova. Oggi infatti la Dyson ci riprova, con un altro tipo di cuffie molto speciali. Si chiamano DysonOnTrac, costano circa 500 euro e sono diventate un must have.

Chi le acquistate e provate, afferma che le cuffie OnTrac sono dotate della migliore cancellazione del rumore della categoria e sono molto performanti. Non v’era dubbio visto che la Dyson vanta ingegneri di altissimo livello che hanno fatto la differenza sbaragliando la concorrenza. Hanno driver per altoparlanti al neodimio da 40 mm e 16 ohm e un’elaborazione avanzata del segnale audio, con una gamma da un minimo di 6 Hertz a un massimo di 21.000 Hertz.

Le cuffie vantano anche batterie a lunghissima durata, di almeno 55 ore; inoltre, e forse questa è la cosa più interessante, le OnTrac sono anche personalizzabili e vantano un design unico. Sono disponibili in 4 colori base, ma che si possono arricchire con oltre 2 mila combinazioni diverse grazie ai cappucci esterni e ai cuscinetti da poggiare sugli auricolari.

Le opzioni includono alluminio, rame, nichel e addirittura una variante in ceramica. Un prodotto destinato dunque a ottenere ampio consenso, al contrario delle precedenti cuffie che forse erano un o’ troppo avveniristiche rispetto alle esigenze attuali dei consumatori.