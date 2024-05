Addio problemi di memoria: presto potrai comprare degli hard disk di dimensioni titaniche per i tuoi dati

Sogni da sempre di avere un hard disk con molto più spazio di quanto non te ne occorre davvero? Presto potrebbe diventare realtà.

Chi usa molto il pc fa spesso dei backup e ama conservare foto, video e materiale di ogni tipo, sa bene come avere un hard disk dove archiviare ogni cosa sia estremamente importante. Si tratta, infatti, di un modo semplice e sicuro per poter contare su uno spazio personale dove creare delle copie di ciò a cui si tiene davvero e al contempo di un modo per liberare il pc da file che non si usano quasi mai e che, per questo, è preferibile conservare altrove.

Tutto ciò comporta ovviamente un dispendio di spazio, portando a dover acquistare più hard disk o a ritrovarsi sempre con la paura di non avere spazio abbastanza. Un problema che presto potrebbe diventare solo un ricordo grazie agli hard disk del futuro che promettono dimensioni semplicemente titaniche.

Se anche tu fai parte di coloro che archiviano proprio tutto, che hanno più hard disk, magari anche suddivisi per tipologia di file e che pertanto sognano memorie sempre più grandi, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, parleremo dei nuovi supporti fisici che potrebbero arrivare già dal 2025.

Hard disk sempre più capienti: ecco quali potrebbero arrivare presto

Toshiba ha infatti dichiarato di voler utilizzare HAMR e MAMR per dar vita a unità di archiviazione più grandi e in grado di arrivare ai 30 TB e più. Il vice presidente e responsabile della divisione prodotti di storage del colosso asiatico ha annunciato di recente la cosa aggiungendo che l’azienda sta portando avanti lo sviluppo degli HDD del futuro.

Ovviamente, prima che gli stessi vengano immessi nel mercato ci sarà una fase di convalida volta a testarli al meglio e in condizioni diverse. Anche a fronte di ciò, l’intento è quello di metterli nel mercato nel 2025. In tal caso, per iniziare si avranno probabilmente degli hard disk da 28 TB e da 30 TB.

Il tutto per uno spazio che se non infinito è indubbiamente enorme e in grado di garantire la possibilità di archiviare praticamente di tutto a chi fa uso di file pesanti e ha sempre molto da memorizzare. Un vero e proprio sogno che si avvera, quindi. E che grazie a Toshiba potrebbe diventare ben presto realtà per tutti.