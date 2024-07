Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di darci una ricetta: il risultato è così disgustoso che lascia senza parole tutti

L’intelligenza artificiale è davvero così formidabile? Per confermarlo, abbiamo chiesto di fornirci una ricetta. Il risultato è orribile.

L’intelligenza artificiale è ormai parte fondamentale della nostra vita quotidiana, fornisce risposte rapide, suggerimenti utili e intrattenimento. Ma c’è da chiedersi fino a che punto possiamo fidarci delle sue capacità, specialmente quando c’è bisogno di sensibilità e buon gusto, come in cucina.

Per dimostrare quanto sia eccellente il risultato prodotto dall’Intelligenza artificiale, abbiamo deciso di farci proporre una ricetta. Il risultato? Una creazione talmente assurda e disgustosa che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme che cosa ne è emerso nel dettaglio. Una ricetta da ricordare, ma non in senso positivo.

L’intelligenza artificiale ci da una ricetta: il risultato è disgustoso

Ecco che cosa è stata in grado di produrre la nostra alleata, intelligenza artificiale: Gelato al formaggio blu con salsa di pomodoro. Se vi state chiedendo come sia possibile combinare due ingredienti così distanti tra loro, ecco la ricetta con gli ingredienti:

Gelato al formaggio blu

Salsa di pomodoro

Istruzioni per la preparazione:

1. Prepara o acquista del gelato al formaggio blu.

2. Scalda leggermente la salsa di pomodoro.

3. Versa la salsa di pomodoro sul gelato al formaggio blu.

4. Mescola delicatamente per creare una combinazione strana e sicuramente disgustosa.

5. Servi e sorprendi il palato dei tuoi commensali con questa strana creazione!

L’intelligenza artificiale, anche se è molto utile e uno strumento potentissimo, ha dimostrato i suoi limiti nel comprendere il gusto umano. Il contrasto tra il sapore pungente e salato del formaggio blu e l’acidità dolce della salsa di pomodoro ha creato un’esperienza culinaria che nessuno vorrebbe provare. O dovrebbe provare.

Bisogna sempre ricordare che l’IA non ha le papille gustative né una reale comprensione delle combinazioni di sapori. Funziona tramite algoritmi e dati, non ha la capacità di giudizio che invece noi esseri umani possediamo.

Inoltre, alcune combinazioni di cibi possono avere senso in un contesto specifico, ma senza la cultura, questa propone degli abbinamenti che risultano inappropriati o addirittura disgustosi.

È importante ricordare che, nonostante sia molto efficace e di grande aiuto in molte applicazioni, ci sono ambiti dove la sensibilità e l’intuizione umana sono insostituibili. Questa esperienza ci ha mostrato che, per quanto avanzata possa essere la tecnologia, non possiamo affidarle ciecamente ogni aspetto della nostra vita.