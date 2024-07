YouTube si aggiorna con una nuova funzione segreta: fallo una volta e non smetterai più

Questa funzione rappresenta anche un passo avanti verso un utilizzo più intelligente e personalizzato della piattaforma.

YouTube è universalmente apprezzata perché offre una vasta gamma di contenuti ma Google non sembra conoscere sosta e vuole ampliare sempre di più le possibilità offerte dalla sua piattaforma di streaming video. Gli aggiornamenti, rilasciati periodicamente, spaziano dalle modifiche all’interfaccia utente a nuove modalità di fruizione dei contenuti, con l’obiettivo di mantenere l’interesse e la soddisfazione degli utenti a livelli elevati.

Negli ultimi anni, YouTube ha lanciato diverse novità, tra cui l’introduzione di YouTube Shorts, una risposta ai brevi video di TikTok, e YouTube Premium, un servizio in abbonamento che offre vantaggi esclusivi come la riproduzione senza pubblicità e l’accesso ai contenuti offline. Ora, queste due funzioni si uniscono per dar vita a un servizio mai visto prima sulla piattaforma.

Recentemente, infatti, il team di sviluppatori ha deciso di rilasciare anche una funzione sperimentale destinata a rivoluzionare ancora una volta il modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti sulla piattaforma. Il tempo per provarla è però limitato, motivo per cui conviene aggiornare velocemente l’app, se si rispettano i requisiti per il supporto del nuovo servizio.

Shorts Smart Downloads: come funziona la nuova opzione di YouTube

Shorts Smart Downloads è la più recente funzionalità sperimentale di YouTube Premium, progettata per scaricare automaticamente i video Shorts in base alle preferenze di visualizzazione dell’utente. Utilizzando la cronologia delle visualizzazioni, YouTube seleziona i contenuti più rilevanti e li scarica sul dispositivo dell’utente per una fruizione offline. Questa funzione è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente o vive in aree con connessione Internet instabile.

Per utilizzare Shorts Smart Downloads, è necessario disporre di un account YouTube Premium attivo e di un dispositivo Android. Al momento, questa funzione è limitata agli utenti Android, e non è chiaro se e quando sarà disponibile per i dispositivi iOS. Gli utenti possono accedere a questa funzione tramite l’app YouTube seguendo alcuni semplici passaggi.

Per attivare Shorts Smart Downloads, è necessario aprire l’app YouTube su un dispositivo Android e accedere al proprio profilo tramite l’opzione “Tu” nell’angolo in basso a destra. Successivamente, bisogna selezionare “I tuoi vantaggi Premium” e poi “Prova nuove funzioni sperimentali“. Qui, gli utenti troveranno l’opzione per attivare Shorts Smart Downloads. Una volta attivata, la funzione sarà immediatamente disponibile per l’account dell’utente.

I video Shorts scaricati automaticamente possono essere visualizzati nella sezione “Download” dell’app YouTube. È importante notare che i Shorts potrebbero non essere visibili immediatamente, poiché la funzione richiede del tempo per analizzare la cronologia delle visualizzazioni e scaricare i contenuti pertinenti.

Shorts Smart Downloads è disponibile per gli utenti Premium fino al 15 luglio. Dopo questa data, YouTube potrebbe decidere di estendere la disponibilità della funzione a tutti gli utenti o di rimuoverla completamente, come già accaduto con altre funzioni sperimentali in passato. L’interesse che ha già suscitato questa nuova opzione lascia però i fan con buone speranze.