YouTube, ora puoi ‘saltare’ alla parte interessante di un video: la nuova funzione nel dettaglio

YouTube sta testando una nuova funzione che farà piacere agli utenti: con questa opzione si può saltare direttamente alla parte interessante.

Negli ultimi anni si è assistito a un particolare fenomeno, confermato anche da diversi psicologi, che consiste nella diminuzione della soglia di attenzione di diverse persone, soprattutto adolescenti che si sono approcciati per la prima volta al mondo delle piattaforme online.

Un processo mentale che ha spinto anche il grande successo su TikTok che è divenuto famoso proprio per la presenza di video brevi e in rapida successione: un modus operandi che sta colpendo anche le altre piattaforme. Una delle piattaforme che sono state maggiormente colpite da questi nuovi processi mentali degli utenti è per esempio YouTube.

Questa piattaforma già da diverso tempo, infatti, ha iniziato a proporre alle persone sempre più contenuti brevi come gli Shorts a discapito dei video lunghi ed elaborati. Questa però non è l’unica opzione del nuovo corso della famosa piattaforma di Google dato che negli ultimi giorni si sta testando una nuova funzione che permetterà agli utenti di saltare alla parte interessante del video.

YouTube: in arrivo una funzione per saltare alla parte interessante dei video

I video presenti su YouTube, in genere, sono molto più lunghi di quelli presenti su TikTok e questo è sempre stato un punto di forza per la piattaforma di Google: negli ultimi tempi, come detto, ci si è resi conto che molti utenti saltavano diverse parti del video per arrivare al fulcro della registrazione ignorando dunque in diversi casi sia le parti introduttive che quelle conclusive. Proprio per questo motivo il team di sviluppo di YouTube sta pensando a una nuova opzione per rendere questa pratica più semplice e immediata.

Si tratta di una comoda opzione che permetterà agli utenti di passare alla parte più interessante del video con un semplice tap sullo schermo: normalmente premendo sullo schermo del video attualmente si può andare avanti di 10 secondi, mentre questa nuova funzione permetterà di saltare direttamente al fulcro della registrazione senza procedere a tratti.

La “parte interessante” chiaramente può sembrare un concetto molto soggettivo, ma YouTube utilizzerà un algoritmo che si baserà sulla quantità di minuti che ogni utente spende guardando un certo segmento del video: la parte sulla quale gli utenti si soffermano maggiormente allora sarà considerato il tratto più interessante e grazie a questa funzione si potrà passare direttamente a quella facendo doppio tap sullo schermo.

La funzione, che è stata denominata “Jump Ahead“, è per ora solo in fase di testing e verrà rilasciata inizialmente solamente per gli utenti abbonati a YouTube Premium, ma potrebbe essere distribuita a tutti successivamente. Sarà compatibile, stando alle prime informazioni, su alcuni dispositivi iOS e Android e non è ancora chiaro se questa funzione potrà essere attivata anche sulla versione browser di YouTube.