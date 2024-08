YouTube ha aggiunto un pulsante speciale sotto i video, ma solo per alcuni utenti: ecco come funziona

YouTube sta testando un nuovo pulsante speciale che potrebbe rivoluzionare la piattaforma: ecco come utilizzarlo al meglio.

Quando si parla di video online il punto di riferimento è sicuramente YouTube. La piattaforma è un must per tutti coloro che vogliono trovare contenuti video utili e di qualsiasi natura. Dal puro intrattenimento ai tutorial più utili al mondo: su questo sito è possibile vedere praticamente di tutto.

Ecco perché gli sviluppatori che lavorano al costante miglioramento di YouTube hanno deciso di aggiungere un pulsante speciale sotto la sezione video. Si tratta di una funzionalità che a breve tutti potranno utilizzare, godendo dei benefici che offre. Di cosa si tratta e come funziona? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

In diverse occasioni YouTube ha deciso di aggiornare la sua piattaforma, spesso creando disaccordi e discussioni tra i membri della sua community. L’esempio più lampante da ricordare è quello relativo all’eliminazione del numero dei non mi piace che gli utenti ormai non possono più visualizzare.

YouTube, la novità del pulsante che farà felici molti

In ogni caso, ora sembra che il nuovo aggiornamento di YouTube con relativo pulsante farà felici gli utenti. Di cosa si tratta? Ebbene, sembra che la piattaforma stia testando una sezione simile a quella di X/Twitter nel quale gli utenti possono segnalare eventuali fake news o disinformazione di alcuni contenuti.

Gli utenti possono aggiungere delle correzioni relative ai contenuti mostrati in video, mostrando a chi li guarda la vera realtà delle cose. Se un video fornisce informazioni false o discordanti, la community lo segnalerà e sarà presente una descrizione aggiuntiva che evidenzia le anomalie, mettendo in guardia tutti sul web.

Le note che verranno aggiunte potranno essere approvate o modificate da tutti gli utenti della community stessa. Saranno gli utenti a regolare la cosa, seguendo molto similmente il modello già presente sul social di Elon Musk.

Google, società che gestisce YouTube, aveva già annunciato questa novità a giugno ma ora sembra che abbia scelto alcuni utenti per testarla come beta. La funzione per il momento è disponibile solo per la versione mobile della piattaforma, dunque chi usa YouTube da PC deve aspettare ancora un po’ per veder apparire questo speciale bottone.

Ovviamente, le note inserite nella nuova sezione devono citare delle fonti accurate, devono essere facili da leggere per tutti e non devono contenere parole offensive o discriminatorie. In definitiva, si tratta di un ottimo aggiornamento per YouTube, un upgrade che aiuta a combattere la disinformazione e i contenuti malsani.