YouTube, grande rivoluzione alle porte: sarà possibile farlo per la prima volta

È in arrivo una nuova e importante funzione su YouTube: gli utenti potranno farlo per la prima volta, una grande rivoluzione.

Internet si è evoluto sempre di più nel corso degli anni e al giorno d’oggi, nell’era del Web 3.0, lo scopo principale del world wide web è quello di mettere in contatto gli utenti da tutto il mondo in maniera sempre più semplice e immediata. Anche per questo motivo tante piattaforme online che inizialmente erano state ideate per uno scopo hanno subito sempre più trasformazioni fino a diventare tutt’altro.

YouTube è tra i siti web più vecchi del mondo dell’internet nonché la pagina web più visitata al mondo dopo la home page di Google: la piattaforma di proprietà dell’azienda di Mountain View nasce come sito sul quale gli utenti potevano caricare video in maniera estemporanea e guardare i caricamenti delle altre persone, ma nel corso degli anni si è trasformata anch’essa in una piattaforma social e di community e l’ultima funzione in arrivo ne è la dimostrazione tangibile.

YouTube: in arrivo una funzione rivoluzionaria sulla piattaforma

YouTube dà molto spazio alle community e che permette di creare dei gruppi di utenti affezionati magari iscritti allo stesso canale, ma a livello di contributo per la comunità stessa gli utenti non possono fare molto per migliorare la piattaforma. Al momento, infatti, l’unica azione possibile per gli spettatori di YouTube è quello di lasciare un commento sotto ai video, ma ben presto i poteri degli utenti saranno ancora più incisivi per la piattaforma.

Questo perché Google ha pensato bene di introdurre un modo abbastanza efficace per combattere la disinformazione su internet e, soprattutto, per cercare di smascherare il prima possibile i video che mostrano il falso oppure contenuti generati con intelligenza artificiale che si spacciano per reali.

Per fare ciò sta per introdurre una funzione molto utile che permetterà agli utenti di contribuire per fornire maggiori informazioni sui video pubblicati su YouTube attraverso delle note. Un’azione che già normalmente gli utenti possono fare attraverso i commenti al video, ma questi sono particolarmente nascosti.

A meno che non riceva un certo quantitativo di “mi piace” dalle altre persone che guardano il video, mentre attraverso le note è possibile diffondere delle informazioni utili che verranno messe automaticamente in primo piano dalla piattaforma se ritenute valide e condivisibili dalla community.

Si tratta di una funzione molto utile che è già presente su altre piattaforme come X dove gli utenti possono fornire informazioni esaustive riguardanti post che generano disinformazione, così da garantire una navigazione libera e sicura.