YouTube è appena diventato irriconoscibile: proteste online dopo l’aggiornamento

Sembra esserci in arrivo un nuovo aggiornamento per YouTube ma in molti protestano per le modifiche: ecco i dettagli da conoscere.

YouTube è una piattaforma in continuo aggiornamento. Gli utenti desiderano costantemente nuove funzioni che possano rendere il sito molto più attraente e intuitivo di quello attuale. Certo, anche l’odierno YouTube è funzionale ma ormai sembra che tutti si aspettano il miglioramento regolare delle diverse opzioni.

Tuttavia, non sempre gli aggiornamenti possono portare a vantaggi o migliorie. Anzi, a volte potrebbero peggiorare la situazione. Sembra proprio che un caso del genere stia capitando agli utenti che hanno potuto provare, perché selezionati in modo casuale, la nuova versione della piattaforma. Ecco quali potrebbero essere le novità del sito.

YouTube, il nuovo aggiornamento fa infuriare gli appassionati: ecco perché

Da tempo YouTube sembra voler puntare sull’inondare di contenuti i propri utenti. In molti hanno capito la strategia della piattaforma specialmente dopo che è stato lanciato Shorts, una sorta di formato che emula TikTok e i video brevi del social cinese.

ìYouTube, il nuovo aggiornamento e le novità che non piacciono agli utenti (Computer-Idea.it)Ora il nuovo aggiornamento che ha fatto infuriare molti supporterebbe ancor di più questa volontà. Perché? Come hanno fatto notare alcuni utenti sul social X, ex Twitter, YouTube starebbe pensando di spostare commenti, titolo e descrizione di ogni video nella parte destra dello schermo.

Proprio così: tutto ciò che viene scritto da chi carica il video sta per essere spostato nella colonna destra e la lettura, specialmente dal PC, diventa molto più difficile. In molti hanno evidenziato come sia quasi impossibile apprezzare e capire la descrizione che ogni YouTuber fa del proprio video e leggere i commenti può essere una tortura.

Prima di tale aggiornamento, commenti, descrizione e titolo erano nella parte inferiore del video. Cosa è stato inserito al loro posto? Quello che precedentemente si trovava nella colonna destra, ovvero video suggeriti, video che possono piacere, contenuti selezionati dalla piattaforma e molto altro ancora.

Insomma, YouTube vuole far continuare gli utenti a guardare video su video e magari spingere maggiormente i contenuti sponsorizzati o quelli consigliati dall’algoritmo. Tuttavia, come sottolineato dai fan che da anni sono sulla piattaforma, questo aggiornamento rischia di eliminare completamente la componente social.

Infatti, si punta a diminuire o rendere più ostica la comunicazione tra gli utenti e l’interazione tra youtuber e il proprio pubblico. In ogni caso, non tutti hanno visto gli effetti di quest’aggiornamento. Viste le proteste e le reazioni negative, forse YouTube farà marcia indietro e annullerà le modifiche effettuate.