Youtube cambia tutto dopo le lamentele per troppa pubblicità: ecco cosa succede quando lo aprirai

Sembra che YouTube abbia deciso di ascoltare i propri utenti e cambiare alcune impostazioni per la troppa pubblicità sulla piattaforma.

Youtube è la piattaforma video più famosa del web. Tutti la conoscono ed è un sito che riesce ad avere successo anche sugli utenti giovanissimi, sempre più interessati ai video che vengono caricati da creator professionisti e youtuber.

Tuttavia, nell’ultimo periodo in molti hanno lamentato un aumento della pubblicità su Youtube. In effetti, la pubblicità sulla piattaforma è costante e fastidiosa se non si sceglie di aderire al programma a pagamento Premium. Ma ora sembra che le cose stiano per cambiare. Ecco cosa c’è da sapere al riguardo.

Per molto tempo, la piattaforma non ha ascoltato gli utenti. Infatti, la piattaforma di proprietà di Google ha deciso di proporre l’abbonamento a pagamento nonostante in molti erano contrari a questa idea. Il pubblico ha comunque continuato a usare Youtube, anche in forma gratuita, ma la pubblicità incessante ha portato a nuove lamentele. Ecco perché il sito ora sarebbe pronto a cambiare nuovamente. Cosa sta succedendo?

Youtube, la pubblicità non sarà più un problema in futuro: ecco perché

Come funzionerebbe? Youtube vorrebbe introdurre le pubblicità in modalità PiP, Picture in Picture, facendo partire un piccolo riquadro mentre si guardano i video. In questo modo, la pubblicità continuerebbe a scorrere in background senza problemi ma il video continuerebbe normalmente.

Gli utenti potrebbero dire addio a quelle pubblicità di circa 30 o 40 secondi che non si possono saltare e sono estremamente fastidiose. Si tratterebbe di una piccola rivoluzione, una modifica che farebbe contenta gran parte della community che guarda generalmente Youtube.

Ma perché Youtube starebbe sperimentando una modifica così importante per la pubblicità sul sito? Ebbene, se da una parte ci sono le centinaia di lamentele ascoltate, dall’altra la piattaforma vorrebbe evitare un determinato comportamento da parte degli utenti: abilitare un ad blocker.

Per quanto possano essere fastidiose, le pubblicità sono fonte di guadagno per Youtube. Se tanti utenti iniziassero a scaricare e usare un ad blocker capace di bloccare le inserzioni, l’intero sistema di monetizzazione potrebbe bloccarsi.

Comunque, per ora questa modifica sembra applicarsi soltanto alle live streams degli youtuber e non è stata ancora resa effettiva per i video caricati normalmente. Non resta far altro che attendere le prossime settimane per gli eventuali test che interesseranno alcuni dispositivi e godersi la nuova modifica della piattaforma.