YouTube, arrivano giochi online gratuiti per tutti gli utenti: ecco quando

La piattaforma YouTube sta per ospitare un’interessante selezione di giochi online gratuiti per tutti gli utenti: ecco le informazioni.

YouTube è stata protagonista di diversi cambiamenti nel corso degli anni, che hanno portato l’esperienza degli utenti a migliorare sensibilmente. Questa volta la nota piattaforma di Google ospiterà un catalogo di giochi online gratuiti per tutti gli utenti.

L’universo videoludico è in continua espansione e anche YouTube ha voluto seguire questo importante filone. La società ha da poco annunciato che la sua collezione di giochi denominata “Playables” è pronta per fare il suo ingresso in scena.

I giochi erano stati resi disponibili solo per utenti selezionati prima di arrivare per gli abbonati a YouTube Premium lo scorso novembre. Di recente la società ha preso la decisione di concedere il catalogo dei giochi a qualsiasi tipo di utente. Vediamo quindi quando potrebbe verificarsi l’implementazione della sezione giochi nella piattaforma di YouTube.

Il catalogo “Playables” disponibile per tutti gli utenti YouTube: prossime settimane fondamentali

I “Playables” di YouTube lanciano la sfida alle app gratuite dei vari store presenti al momento sul mercato. Google ha sempre espresso la volontà di non voler monetizzare con i suoi giochi ma, in futuro, potrebbero segnalarsi i classici annunci pubblicitari che sostengono la gratuità delle app.

La novità della piattaforma potrebbe attirare ancora più utenti perché questi giochi fornirebbero una fonte di svago per chi vuole staccare un attimo dal suo lavoro o dallo studio. Per questo motivo il traffico sul sito potrebbe aumentare sensibilmente regalando a Google risultati ancora più importanti.

Il catalogo di “Playables” ha al suo interno titoli come Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Trivia Crack, Words of Wonders, Tomb of The Mask e tanti alti ancora. Al momento ci sono 75 giochi nel catalogo formato da Google, un numero rilevante e che consente ai giocatori di poter soddisfare qualsiasi esigenza in campo videoludico.

Non tutti gli utenti all’inizio vedranno l’area con i giochi, ma il suo completamento dovrebbe verificarsi nelle prossime settimane. Ad ogni modo, si è molto vicini all’ingresso su YouTube della nuova funzionalità basata sui videogiochi.

Questa mossa, così come quella di Netflix, rileva che le aziende puntano forte verso il settore videoludico. La sua espansione è sicuramente rilevante e le società cercano di lavorare intensamente per dare ancora più opzioni agli utenti che ogni giorno si interfacciano sul web.