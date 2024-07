Xiaomi Mix Fold 4 in arrivo sul mercato: tutti i dettagli unici del nuovo smartphone

Arriva sul mercato l’ultimo gioiello targato Xiaomi: il Mix Fold 4 promette tante novità in termini di funzioni e caratteristiche.

Xiaomi è un brand che negli ultimi tempi sta ottenendo sempre più successo. Il marchio cinese è riuscito a conquistare una fetta di mercato proponendo dei telefoni belli da vedere e funzionali a prezzi molto bassi rispetto alla concorrenza.

La società cinese non sembra intenzionata a fermarsi e vuole continuare a stupire gli appassionati. Ecco perché sta per lanciare lo Xiaomi Mix Fold 4, un nuovo smartphone pronto a far rimanere tutti a bocca aperta. Ecco tutto quello che si conosce su questo nuovo modello.

Xiaomi è considerata la terza marca di successo nel mondo della telefonia, dietro solo ad Apple e Samsung. Per molti, questo brand è riuscito a scalzare Huawei, Oppo e altri competitor provenienti dalla Cina. Ora, con Xiaomi Mix Fold 4, l’azienda è certa di continuare ad aumentare le vendite e ottenere sempre più riconoscimenti nel suo settore.

Xiaomi Mix Fold 4: tutto quello che c’è da sapere su questo speciale smartphone

Ma quali sono le caratteristiche che rendono speciale questo cellulare? In primo luogo, si tratta di uno smartphone pieghevole, il secondo del brand, spesso solo 10 millimetri e con ben 6 fotocamere Leica Summilux.

Il processore che lo supporterà è uno Snapdragon 8 Gen 3: questo permetterà di usare il telefono in modo veloce e di compiere più azioni contemporaneamente. Ovviamente, il telefono sarà anche molto resistente: ha una catalogazione IPX8 e può essere utilizzato in svariate circostanze.

Per quanto riguarda la batteria, dovrebbe essere estremamente longeva: si parla di un componente da 5.000 mAh con ricarica 100W e possibilità di ricarica wireless. In poche parole, dal punto di vista funzionale ed estetico, questo telefono Xiaomi è una bomba, un modello che non ha nulla da invidiare ai top di gamma presenti oggi sul mercato.

Ma quando arriverà questo telefono nei negozi? Non si hanno ancora notizie certe al riguardo. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Xiaomi Mix Fold 4 dovrebbe essere reso disponibile entro la fine dell’anno. Non si escludono eventuali anticipazioni per il modello, con l’uscita che potrebbe arrivare nei mesi successivi all’estate.

Per quanto riguarda il prezzo, per ora rimane ancora un mistero. Evidentemente, Xiaomi non vuole rivelare subito questo dettaglio e ha deciso di aspettare per creare hype intorno al modello. Non resta far altro che continuare a seguire gli aggiornamenti sul Mix Fold 4 e poter conoscere come e quanto spendere per acquistarlo.