Xiaomi, ecco quando smetterà di aggiornare gli smartphone: data ufficiale

Xiaomi smetterà di aggiornare i suoi smartphone: esiste un data ufficiale. Quale sarebbe in questo caso? Approfondiamo il discorso.

Tutti i cellulari vengono aggiornati con una certa frequenza. Le case produttrici cercano di migliorare funzioni e applicazioni, così da tenere in forma i propri dispositivi. E come se non bastasse, di tanto in tanto, può succedere che il sistema operativo cambi in grande. Lo stiamo vedendo in questo periodo proprio con Xiaomi, che di recente ha deciso di lanciare una nuova versione del suo OS.

Però ci sono dei punti negativi anche in questo caso. Infatti ogni modello ha una sua data di scadenza, in particolar modo per quanto riguarda gli aggiornamenti. Esiste una data ufficiale in cui, ogni smartphone di Xiaomi, potrebbe ricevere il suo ultimo update. E in questo periodo ce ne sono alcuni che purtroppo hanno le ore contate. Continua a leggere per sapere se il tuo dispositivo è coinvolto: potresti ricevere l’ultimo aggiornamento a momenti.

Cellulare di Xiaomi, presto riceverai un ultimo aggiornamento: quali sono le date

Allo stato attuale sappiamo che Xiaomi non ha un vero e proprio programma stabilito, però segue dei periodi che le persone ricordano molto bene. Si tratta di un piano triennale, quadriennale e quinquennale per gli aggiornamenti dei propri smartphone. Tutto questo dipende interamente dalla fascia di prezzo a cui appartengono, per cui bisogna dare uno sguardo alla categoria d’appartenenza nel mercato della tecnologia.

Nel caso dei dispositivi economici parliamo di tre anni. Si passa a quattro anni per tutti i modelli di fascia media, e poi a cinque anni per i top di gamma (come lo Xiaomi 14 per esempio). L’elenco di dispositivi che riceveranno l’ultimo aggiornamento, per fortuna, può essere trovato direttamente sul sito ufficiale di Xiaomi. Quindi sono presenti tutte le informazioni e date per ogni singolo smartphone.

Bisogna tenere a mente questi dettagli per diverse ragioni. In primis perché gli aggiornamento sono necessari, in quanto servono a migliorare la sicurezza del dispositivo. E poi, come spesso accade, le app vengono aggiornate insieme alle funzioni. Così lo smartphone ne trae giovamento e diventa sempre più prestante.

In assenza di aggiornamenti recenti, purtroppo, il dispositivo viene definito “obsoleto” e non sicuro da usare. Per il momento non ci sono altre informazioni da conoscere, ma è saggio non lasciar perdere nessuna notizia al riguardo.