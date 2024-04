Xiaomi e Redmi, cosa cambia veramente tra gli smartphone della stessa azienda

Pensi che Xiaomi e Redmi siano uguali? Non è affatto così in realtà, sono ben diverse fra loro: ecco le differenze.

Il mercato della tecnologia offre diversi tipi di dispositivi interessanti. Alcuni di questi li conosciamo e sono prodotti da società fenomenali. Un esempio lampante è Apple, ma neanche Samsung è così male. Tuttavia ci sono alcune compagnie che non possiamo dimenticare per nessun motivo. Ci stiamo riferendo a Xiaomi e Redmi, che all’apparenza sembrano davvero uguali. In realtà non è affatto così.

Nonostante facciano parte dello stesso gruppo, le due società si differenziano per alcuni aspetti. Fino a questo momento siete stati convinti del contrario probabilmente. Ma la verità è un’altra e bisogna conoscerla per bene. Quali sono gli aspetti che diversificano Xiaomi e Redmi? Continua a leggere per scoprirlo subito e senza perdere tempo. Ti convincerai di questa cosa dopo aver letto queste informazioni.

Xiaomi e Redmi, sono davvero così diverse fra loro? Tutti gli aspetti da conoscere

Noi sappiamo che Redmi è un sub-brand di Xiaomi. E la stessa cosa possiamo dire di POCO ovviamente. Ma le aziende sono soltanto collegate a quella più grande: non offrono gli stessi prodotti tech. Per esempio Xiaomi punta alla fascia media di tutto il mercato, proponendo dei dispositivi economici per tutti.

Redmi, invece, ha una cerchia più ristretta di consumatori a cui offre i suoi dispositivi. Preferisce lanciare i suoi dispositivi con un preavviso diverso rispetto a quello di Xiaomi. Ma la differenza più grande è da ricercarsi nei modelli. Anche se fanno parte sello stesso circuito, i marchi propongono opzioni differenti. Specifiche tecniche, design e costi non sono uguali.

A volte dei dispositivi potrebbero costare più di quello che si pensano (nel caso di Redmi). Oppure avere un costo di mercato davvero basso (guardando Xiaomi nello specifico). Insomma, le differenze si vedono nelle “piccole cose”. Per fare un esempio ancora più pratico è sufficiente guardare i top di gamma delle due aziende. Entrambi sono degli smartphone potenti e senza rivali.

Allo stesso tempo si notano delle differenze nelle specifiche hardware e nel comparto fotografico. Se le aziende fossero così tanto uguali come si dice, lo sarebbero anche i dispositivi che vengono lanciati. Non è questo il caso dato che lavorano in maniera differente. Questi sono i principali elementi che possono diversificare le due società cinesi.