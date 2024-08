Xbox Game Pass, agosto continua a riservare sorprese: in arrivo altri tre giochi gratis

I nuovi titoli su Xbox Game Pass non finiscono ti sorprendere. Anche se tutti sono concentrati si CoD c’è molto altro da giocare!

Era solo questione di tempo e alla fine è successo. Call of Duty è entrato nel catalogo dei giochi disponibili su Xbox Game Pass per gli utenti in abbonamento ma anche se il blasonato titolo che è la chiave di volta della grande operazione di acquisizione che abbiamo seguito nei mesi passati, è chiaro che sul servizio della console Microsoft non c’è solo Call of Duty (meno male).

Periodicamente entrano ed escono dal catalogo nuovi titoli che sono disponibili con combinazioni diverse: su PC e su console, solo su PC, solo su console, su tutte le piattaforme e anche attraverso il cloud. Di solito i grandi cambiamenti avvengono alla metà del mese e alcuni li abbiamo appena visti. Altri stanno arrivando.

Alcuni giochi tornano dal passato per farci innamorare un’altra volta. È il caso per esempio di Mafia Definitive Edition. Il titolo arriva col supporto Cloud, console e PC ed è uno dei giochi più famosi di Hangar 13. La Definitive Edition permette di godere di tutta l’esperienza della serie Mafia con una offerta che non puoi rifiutare.

Quali sono i nuovi giochi su Xbox Game Pass

Un’altra grande Ggoria che sta tornando attraverso il Game Pass, e che è anch’essa frutto dell’accordo tra Activision Blizzard King e Microsoft, è la trilogia del 2017 dedicata a Crash Bandicoot. Nella N Sane Trilogy è possibile giocare con i tre giochi originali e dare la caccia alle casse piene di dinamite e alle mele. Un’esperienza che qualcuno potrebbe definire un po’ retro ma che non può essere non celebrata.

Il terzo nuovo titolo in arrivo si chiama Creatures of Ava e lo trovi già all’interno del Game Pass. Quello che rende particolare questo gioco è il fatto che la sua filosofia sia non violenta. Una favola che parla di salvaguardia dell’ambiente anche se lo fa in un mondo che ovviamente assomiglia a quello di Avatar più che al nostro.

E accanto ai nuovi giochi c’è da ricordare che è arrivato, come un ciclone, anche Valorant e che proprio per gli utenti Game Pass Ultimate ci sono tutta una serie di perk esclusivi da far fruttare. E poi, come accennavamo prima, è arrivato anche il grande momento di Call of Duty Modern Warfare 3, disponibile per gli abbonati console e PC e anche in questo caso con alcuni elementi esclusivi tra le ricompense.

Un’ultima nota riguarda i giochi che invece stanno per andare via dal servizio e che possono quindi essere acquistati con lo sconto: il gestionale Airborne Kingdoms, Off Word Trading Company, Shadow Warrior 3 e poi The Texas Chainsaw Massacre.