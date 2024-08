Wireless e Wi-Fi: sono la stessa cosa o ci sono differenze?

Nell’era digitale, termini come “wireless” e “Wi-Fi” sono diventati parte integrante del nostro vocabolario quotidiano.

Tuttavia, nonostante la loro ampia diffusione, esiste ancora una certa confusione riguardo al significato preciso di queste parole e alle differenze tra le due tecnologie. In questo articolo, ci immergeremo nel mondo della comunicazione senza fili per chiarire una volta per tutte cosa si intende per wireless e Wi-Fi e quali sono le principali distinzioni tra questi due concetti.

Il termine wireless si riferisce a qualsiasi tipo di comunicazione o trasmissione di energia che avviene senza l’utilizzo di cavi o connessioni fisiche. Questa tecnologia sfrutta vari mezzi come onde radio, campi luminosi, magnetici ed elettrici o anche il suono per permettere lo scambio di informazioni tra dispositivi. Il concetto di wireless è quindi estremamente ampio e include sotto il suo ombrello una varietà di tecnologie differenti.

La popolarità del wireless è cresciuta esponenzialmente con l’avvento delle reti cellulari 3G e 4G, del Bluetooth, nonché con la diffusione del Wi-Fi all’inizio degli anni 2000. Queste innovazioni hanno rivoluzionato il modo in cui interagiamo con i dispositivi tecnologici, eliminando la necessità di collegamenti fisici diretti e offrendo un livello senza precedenti di mobilità ed efficienza.

L’Evoluzione della Tecnologia Wireless

La tecnologia wireless ha trovato applicazione in numerosi ambiti della vita quotidiana grazie alla sua versatilità. Dai telefoni cellulari alle reti internet mobili fino al Bluetooth che consente connessioni dirette tra dispositivi senza necessità di un router intermediario; questa modalità comunicativa ha aperto la strada a un nuovo mondo interconnesso.

Inoltre, sistemi come il WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) hanno amplificato ulteriormente le possibilità offerte dal wireless, consentendo connessioni ad alta velocità su vaste aree geografiche. Anche gli accessori come tastiere, mouse e stampanti ormai sfruttano comunemente questa tecnologia per garantire agli utenti una maggiore libertà d’uso.

La Specificità del Wi-Fi

Passando al Wi-Fi, possiamo definirlo come un sottoinsieme specifico della famiglia delle tecnologie wireless dedicato principalmente alla connessione internet senza fili tra vari dispositivi all’interno di un’area limitata. A differenza dell’ampio spettro coperto dal termine “wireless”, il Wi-Fi si concentra esclusivamente sulla creazione di reti localizzate attraverso l’utilizzo dei router che emettono segnali radio su determinate frequenze preimpostate.

Queste reti possono essere sia private che pubbliche; ad esempio nelle abitazioni private dove i router modem combinano la connettività cablata con quella Wi-Fi oppure in spazi pubblici più ampi dove viene implementata una serie più estesa di router per coprire aree maggiormente vaste come può accadere nelle città dotate di rete Wi-Fi urbana.

Architettura delle Reti Wi-Fi

Per far funzionare una rete Wi-Fi è indispensabile disporre non solo dei dispositivi da collegare ma anche dei router capaciti creare queste rette virtualmente invisibili ma essenziali alla nostra navigazione quotidiana su internet. È importante notare che avere una rete Wi-Fi attiva non implica necessariamente avere accesso a Internet; questo dipende dalla presenza o meno dell’integrazione con un modem capace fornire tale servizio attraverso ADSL o fibra ottica.

Le rette create tramite i protocolli specificati dallo standard IEEE 802.11 (che regola appunto le comunicazioni in ambito WLAN – Wireless Local Area Network) possono variare significativamente in terminologia dimensionale: da pochi metri dentro gli edifici fino a centinaia all’esterno grazie all’utilizzo delle antenne appropriate ed evitando ostacoli fisici che potrebbero limitarne la portata effettiva.