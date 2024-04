WindTre, tutte queste offerte cambiano prezzo: tutti i dettagli

WindTre cambia tutto, queste offerte hanno un prezzo rivisto. Ecco tutti i dettagli, potrebbero interessare anche voi.

Tra i tanti operatori telefonici che da tempo lavorano in Italia e che contano milioni di clienti abbonati, una delle realtà più affermate rimane WindTre. Nata dalla collaborazione tra Wind e Tre, continua ad essere un servizio parecchio apprezzato per via delle sue offerte sempre convenienti e che includono minuti, SMS e giga di traffico dati. A cui si aggiungono proposte per la fidelizzazione, premi e una copertura quasi totale in tutta Italia.

E non mancano le tantissime novità che di volta in volta vengono annunciate dai provider e fanno felici i consumatori. L’ultima di queste riguarda alcune delle sue offerte principali, che cambiano ufficialmente prezzo e potrebbero attirare ancor più persone. Ecco di che cosa si tratta, in che modo usufruirne e tutti i dettagli che vi serviranno per poter aderire alla novità.

WindTre cambia le sue offerte: ecco il prezzo aggiornato

Ci sono fantastiche novità per ciò che riguarda il parco offerte di WindTre. Stando a quanto emerso infatti, l’azienda ha deciso di cambiare alcuni prezzi per poter accedere alle sue promozioni più vantaggiose. Con vantaggi che potrebbero tornare utili tanto per chi ha già un contratto attivo tanto per coloro che stanno pensando di cambiare operatore.

Stiamo nello specifico parlando delle promo WindTre MIA per chi è già cliente, con modifiche che vanno a toccare nello specifico le offerte MIA 100 Easy Pay, MIA 20, MIA Unlimited e MIA Call your country. Partendo dalle prime due, i prezzi varieranno di un euro in più o in meno al mese rispetto alle tariffe precedenti. In base al contratto proposto.

La MIA 100 Easy Pay offre minuti illimitati, 500 SMS e 100 Giga di internet in 5G ad un costo che va da 6,99 a 12,99 euro al mese. La MIA 20 invece ha solo 20 Giga in 5G, con gli stessi minuti e SMS della precedente. Anche in questo caso, il costo va dai 6,99 ai 12,99 euro al mese.

Passando alla MIA Unlimited Easy Pay, questa offre 500 SMS, Giga e minuti senza limiti ad un prezzo dai 9,99 ai 20,99 euro al mese. Ci sono poi le MIA Unlimited XL Easy Pay e MIA Unlimited XL, che propongono minuti, messaggi e Giga infiniti da 9,99 a 29,99 euro al mese per la versione Easy Pay e da 19,99 a 29,99 euro per la XL.

Infine le tariffe MIA Call your Country Unlimited ed XL, con costi che vanno rispettivamente dai 10,99 euro ai 18,99 euro per la prima e dai 20,99 euro ai 30,99 euro per la seconda.