WindTre fa saltare il banco con la sua nuova offerta: Fibra, Modem incluso, SIM con Giga illimitati e Amazon Prime gratis

Un’offerta del genere non l’avevamo mai vista in tanti anni. Oggi WindTre, però, vuole proprio rovinarsi. Ecco tutti i dettagli.

Sono così tanti, ormai, gli operatori telefonici che non è facile per il cliente medio orientarsi. Non solo, non è facile nemmeno per le aziende essere concorrenziali. E così, di mese in mese, anzi, di giorno in giorno, i brand della telefonia devono inventarsi offerte e promozioni per stare sul mercato. Ebbene, ciò che ha escogitato WindTre per i prossimi mesi ha davvero pochi precedenti.

La concorrenziale offerta lanciata da WindTre foto: Ansa – (computer-idea.it)

Fibra, Modem incluso, SIM con Giga illimitati e Amazon Prime gratis. Ecco tutto quello che c’è da sapere. WINDTRE ha lanciato dunque una nuova offerta per i suoi clienti che promette di rivoluzionare la loro esperienza di navigazione: la Super Fibra. Negli anni, infatti, abbiamo imparato a scoprire quanto sia importante avere una connessione internet efficiente e veloce. Altrimenti si rischia di essere tagliati fuori.

L’offerta Super Fibra, dunque, si muove proprio in questa direzione, riuscendo a unire efficienza e competitività in termini di prezzi. Con velocità di download che possono raggiungere fino a 2.5 Gbps e upload fino a 500 Mbps, questa soluzione è perfetta per streaming in alta definizione, gaming online e smart working senza interruzioni.

La nuova offerta WindTre che sbaraglia la concorrenza

Non solo convenienza, però. In primis, qualità. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, la fibra ottica di WINDTRE assicura una connessione stabile e velocissima, anche durante i periodi di maggior utilizzo. Come accennavamo all’inizio, l’offerta include un modem avanzato, capace di garantire prestazioni ottimali e una copertura Wi-Fi estesa in tutta la casa.

L’offerta Super Fibra di WINDTRE è proposta a un prezzo competitivo, con costi che partono da 22,99 euro al mese. Questo canone include tutte le spese di attivazione e il modem in comodato d’uso gratuito. Inoltre, i nuovi clienti possono usufruire di ulteriori sconti se sottoscrivono l’offerta online.

Gli abbonati alla Super Fibra hanno accesso a promozioni e sconti speciali su altri servizi WINDTRE, come tariffe agevolate per la telefonia mobile, avendo infatti giga illimitati sulla propria SIM. Oltre a quello che abbiamo già spiegato, infatti, chi sottoscrive questa tariffa avrà diritto ad Amazon Prime per 12 mesi.

Per attivare l’offerta bisognerà sottoscrivere il contratto direttamente sul sito di WINDTRE, nella sezione dedicata alle offerte fibra. Una volta completata la procedura, un tecnico specializzato si occuperà dell’installazione a domicilio. Previsto per i clienti WindTre, peraltro, un servizio assistenza dedicato.