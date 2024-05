Windows troppo lento? Arriva la soluzione pratica e veloce adatta anche ai principianti

Se Windows è troppo lento, ecco una soluzione pratica e veloce che possono applicare anche i principianti per velocizzare tutto.

A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di arrabbiarsi stando davanti al proprio PC per via delle prestazioni lente e che allungano i tempi anche per operazioni basilari? Può capitare in particolare quando si dispone di un computer ormai datato, ma non solo. Alle volte i problemi emergono anche dopo qualche mese di utilizzo, per via della presenza di funzioni avanzate che lavorano in background e della memoria ormai piena.

Se anche voi vi trovate in questa situazione da tempo e non sapete più come fare, non temete. Oggi vi sveliamo una soluzione pratica e veloce che potete mettere in pratica anche se siete dei principianti. Non vi servirà andare più da un tecnico specializzato e spendere soldi inutili, né tantomeno dover acquistare un nuovo PC. Ci sono alcune scorciatoie segrete su Windows che risolveranno tutto in men che non si dica.

Windows lento: ecco la soluzione per risolvere subito

Grazie a questa comoda soluzione di cui vi parleremo, in men che non si dica avrete la possibilità di velocizzare il vostro sistema operativo Windows e di godere così di un PC che sia sempre veloce funzionale. Di modo che sarà una passeggiata lavorare, studiare, prendere appunti, ma anche solo giocare ai videogiochi o guardare un film in compagnia. Ecco tutto quello che dovete fare, seguite questi passaggi alla lettera per risolvere.

Innanzitutto accedete al vostro account e poi premete la combinazione di tasti sulla tastiera Windows + R. Si aprirà una schermata da cui digitare msconfig. Ora nella prossima scheda aprite Gestione attività e poi Disabilità app all’avvio. Vi ritroverete davanti ad una lista con tutti i programmi che dal momento in cui accendete il computer partono.

Andando ad appesantire la memoria RAM e rallentando le prestazioni. Disabilitate col tasto destro quelle che non vi servono e sarà tutto più rapido e funzionale. C’è poi un altro trucchetto molto interessante in tal senso. Per goderne, aprite il Pannello di controllo e poi andate su Sistema, Impostazioni di Sistema e quindi Avanzate. Qui vi spunterà la voce Prestazioni, da aprire per cliccare infine su Impostazioni.

Vi verranno mostrati alcuni vantaggi e chicche a livello grafico come le animazioni, le ombreggiature e via dicendo. Belle da vedere, ma che chiaramente rallentano il PC. Togliete tutto quello che non vi serve, la fluidità sarà massima!