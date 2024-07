Comunicato ufficiale di Google: addio al noto servizio

Google tramite un comunicato ufficiale ha rilevato la fine di un noto servizio. Sorpresa tra gli utenti: addio inaspettato.

L’azienda americana ha recentemente comunicato ai suoi tantissimi utenti sparsi in tutto il mondo la fine di un servizio molto utilizzato. La decisione presa da Google è arrivata a seguito di molteplici riflessioni interne ed ha sorpreso sicuramente gli utenti dei servizi del colosso di Mountain View.

Gli appassionati di tech sanno molto bene come Google tende a mettere fine i suoi servizi. Gli utenti nel corso del tempo hanno dovuto dire addio a Google+, Google Flights e anche alla rete VPN realizzata dall’azienda americana. A questi servizi, ora, si aggiunge un altro tool web molto noto tra gli utenti di Google. La decisione presa da Big G è sicuramente consapevole ma ha sorpreso e non poco gli utenti perché si tratta di uno strumento molto utile e utilizzato ancora oggi.

Google ha deciso: addio al servizio goo.gl

L’azienda californiana ha deciso di mettere da parte in maniera definitiva lo strumento di accorciamento degli ULR di goo.gl. Questo servizio andrà in pensione a partire dal prossimo 25 agosto 2025. In realtà, Google aveva già messo in pausa il servizio nel 2018, non consentendo agli utenti di creare nuovi link accorciati.

A partire dal prossimo anno, però, tutti i collegamenti goo.gl smetteranno di funzionare per sempre, rimandando gli utenti ad una pagina di errore. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato dell’azienda che ha confermato senza troppi giri di parole la fine del servizio goo.gl e il conseguente supporto per il link accorciati attraverso quest’ultimo.

Dal 23 agosto 2024 cliccando su un link goo.gl gli utenti verranno reindirizzati ad una pagina in cui ci sarà il seguente avviso: “questo link smetterà di funzionare a breve“. Nel comunicato si specifica che dal 25 agosto 2024 i link goo.gl non funzioneranno e si indica di visitare il blog di Google per poter avere maggior informazioni in merito.

L’apertura di un link tramite goo.gl dal 25 agosto 2025 rimanderà semplicemente alla pagina di errore 404 del browser. La comunicazione diffusa dal colosso tech, che arriva a più di un anno dall’addio definitivo del servizio, è un modo per evitare problemi per gli utenti che avranno così tutto il tempo necessario per modificare i loro shortlink, andandoli a sostituire con un altro servizio.