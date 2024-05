Windows, pronta rivoluzione totale grazie all’IA: la decisione di Microsoft

Con queste innovazioni, Microsoft sta ridefinendo il futuro di Windows, trasformandolo in un sistema operativo alimentato dall’IA.

Nel panorama tecnologico odierno, tutte le maggiori aziende del settore stanno cercando di integrare l’intelligenza artificiale nei propri servizi. Questa tendenza riflette l’importanza crescente dell’IA nel migliorare l’efficienza, la personalizzazione e l’esperienza complessiva dell’utente. Dalla gestione dei dati all’automazione dei processi, l’IA è destinata a diventare una componente fondamentale di ogni offerta tecnologica.

Microsoft, una delle aziende leader nel settore, non fa eccezione. La società di Redmond sta puntando fortemente sull’integrazione dell’IA nei suoi prodotti e servizi e sembra ormai pronta a inserire l’intelligenza artificiale in quasi ogni singolo aspetto del suo sistema operativo Windows. Tra funzioni nuove o completamente rivoluzionate, l’esperienza degli utenti sta per cambiare radicalmente.

Innovazioni IA: Windows sarà sempre più potente in futuro

Microsoft ha recentemente presentato una serie di novità durante la conferenza annuale Build per sviluppatori, che segnano un passo decisivo verso la completa integrazione dell’IA nel sistema operativo Windows. Al centro di queste innovazioni ci sono i nuovi PC Copilot+, una linea di computer progettati per sfruttare al massimo le potenzialità dell’IA.

I PC Copilot+ rappresentano la visione di Microsoft per un hardware Windows di punta, incentrato sull’IA. Questi dispositivi includono chip dedicati chiamati NPUs (Neural Processing Units), progettati per alimentare esperienze IA avanzate come la funzione Recall. Questa nuova funzionalità aiuta gli utenti a trovare app, file e altri contenuti visualizzati in passato, migliorando significativamente la produttività e la gestione delle informazioni.

Le specifiche tecniche dei Copilot+ PCs sono altrettanto impressionanti. Tutti i modelli vengono forniti con almeno 16GB di RAM e storage SSD, garantendo prestazioni elevate. I primi dispositivi saranno dotati di chip Snapdragon X Elite e Plus di Qualcomm, offrendo fino a 15 ore di navigazione web e 20 ore di autonomia video.

Inoltre, i principali produttori di chip come Intel e AMD stanno collaborando con Microsoft per costruire processori dedicati. Oltre ai Copilot+ PCs, Microsoft ha svelato nuove funzionalità IA per Windows 11, tra cui Super Resolution, che permette di migliorare automaticamente le vecchie foto, e Cocreator, che aiuta gli utenti a generare immagini e a modificare o ristilizzare quelle esistenti seguendo i loro disegni.

Anche la funzionalità Live Captions con traduzioni live è un’aggiunta notevole, capace di tradurre qualsiasi audio in tempo reale in una varietà di lingue, migliorando l’accessibilità e la comprensione.