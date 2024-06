Windows, in arrivo grande novità per un programma utilissimo: funzionerà anche offline

Windows è pronta ad implementare una grande novità per un programma utilizzatissimo: sarà capace di funzionare anche offline.

I servizi e i dispositivi Windows sono tra i più usati al mondo, una crescita costante dovuta al fatto che gli esperti dell’azienda hanno lavorato su soluzioni sempre più efficienti e gradevoli per gli utenti e per chi lavora col PC. In questo contesto entra in gioco una grande novità per un programma utilizzato da milioni di persone.

Microsoft nel corso degli anni ha creato una vera e propria suite di servizi da cui poter attingere, con questi che sono stati sempre migliorati con le dovute implementazioni. Tra questi spicca sicuramente Outlook, programma di Microsoft Office, che consente agli utenti di organizzare al meglio la posta elettronica.

Windows, novità per Outlook: potrà essere utilizzato offline, ecco quando

Proprio su Outlook è in arrivo una importante novità anche se gli utenti sono stati sorpresi da un dettaglio emerso sulla roadmap comunicata dall’azienda. La notizia comunicata ha deluso un po’ gli utenti anche se la nuova funzione potrebbe arrivare a breve. Microsoft tramite l’aggiornamento della sua roadmap ha un po’ deluso gli utenti che attendevano con decisa impazienza la possibilità di operare con la posta elettronica di Outlook anche senza una connessione alla rete.

L’azienda americana non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale per il ritardo di quasi un anno, ma l’arrivo delle funzionalità offline è sicuramente molto atteso. Gli utenti infatti si augurano che la nuova app di Outlook per Windows riesca a raggiungere un livello di completezza notevole e la funzionalità della versione tradizionale.

Dalla funzionalità offline ci si può attendere una visualizzazione e gestione della posta elettronica anche senza connessione, la gestione offline delle azioni di posta e la composizione di nuovi messaggi che saranno inviati in maniera automatica appena ci si riconnetterà alla rete. Attività di rilevante importanza dato che consente di poter lavorare all’interno della posta elettronica in qualsiasi momento possibile.

La novità pensata da Windows è attesissima e pare non bisognerà attendere ancora molto per poterla utilizzare. La sua implementazione è attesa per la fine di giugno. Un arrivo che va a chiudere degli ultimi mesi interessanti per l’azienda, come dimostrato dall’implementazione di alcuni miglioramenti come il supporto alle chat durante le riunioni di Teams e la visualizzazione dell’indirizzo completo del mittente anche per le email inserite nella cartella spam.