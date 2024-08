Windows 11 si aggiorna con tante nuove funzioni: ecco quelle che devi conoscere

C’è un nuovo aggiornamento in arrivo per Windows 11, tante nuove funzioni. Ecco tutte quelle che dovete conoscere.

Windows 11 è il sistema operativo per computer più avanzato in assoluto. Lanciato da Microsoft, può vantare una lunga serie di funzionalità che – col tempo – si sono rivelate sempre più utili per gli utenti. Sia nell’utilizzo di ogni giorno che per lavoro o istruzione. Un lavoro certosino quello del team di sviluppatori, che non sembra volersi fermare.

Stando a quanto emerso, infatti, sta per arrivare un nuovo aggiornamento. Che va ad includere una lunga serie di funzioni innovative e mai viste prima. Se volete saperne di più, ecco una lista con alcune delle principali novità che presto verranno introdotte all’interno del software di Microsoft. Alcune di queste sono parecchio interessanti, e sin da subito potrebbero entrare a far parte delle vostre abitudini.

Aggiornamento di Windows 11: tutte le novità

Manca ormai pochissimo al rilascio per tutti della nuova versione di Windows 11. Un maxi aggiornamento che vuole migliorare la piattaforma ed introdurre funzionalità mai viste prima. Pensate per venire incontro alle esigenze degli utenti, così che si possa godere di un software ancor più completo e pronto per rispondere ad ogni richiesta. In maniera ancor più intuitiva ed intelligente.

Partiamo dall’aggiornamento per Esplora File e del suo menu contestuale. Ci sarà un layout ancora più semplice e con più opzioni presenti. Gli strumenti copia, taglia e incolla si troveranno nella parte superiore del menu. Mentre per l’app Esplora File, ci sarà ora il supporto per diversi file come .7z e .TAR.

Ottimizzate poi le prestazioni sui PC Arm, grazie ad una emulsione dell’app x86 chiamata poi PRISM. Pare che queste app emulate potranno funzionare fino al 10% più velocemente rispetto al passato. Ritoccate inoltre le Impostazioni rapide della barra di applicazione, che saranno personalizzabili sfruttando un nuovo layout impaginato. Che dà modo di scorrere e modificare facilmente l’ordine di ogni azione.

E per l’audio? Arriva Voice Clarity, una funzionalità per il miglioramento del microfono che si basa sull’intelligenza artificiale. Col fine ultimo di rimuovere il rumore di fondo durante una chiamata o una registrazione. Infine arriva una nuova modalità Energy Saver, che può venire abilitata sia su smartphone che su PC tramite il pannello Impostazioni rapide. Il suo compito è di ridurre le prestazioni del sistema e i processi attivi, così da prolungare la durata della batteria stessa.