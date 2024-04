Windows 11 si aggiorna con 5 nuove funzioni gratis per tutti: come attivarle e cosa farci

Con “Moment 5”, il futuro di Windows 11 si mostra ricco di potenzialità, pronto a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

L’ecosistema Windows continua a evolversi, offrendo agli utenti nuove possibilità e migliorando l’esperienza d’uso complessiva. Con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento, noto come “Moment 5”, Windows 11 si conferma al passo con le esigenze e le aspettative anche degli utenti più esigenti. Questo importante upgrade, che arriva come aggiornamento cumulativo di aprile, segna un momento significativo nell’evoluzione di Windows 11, introducendo diverse innovazioni che gli utenti attendevano da tempo.

“Moment 5” arriva dopo mesi di anticipazioni e ha già raccolto l’entusiasmo di milioni di utenti. Questo aggiornamento non si limita a introdurre correzioni alle app esistenti, ma porta sui PC Windows funzioni e miglioramenti molto importanti. L’upgrade introduce strumenti e funzionalità pensate sia per l’utente medio che per il professionista, ampliando notevolmente le potenzialità del sistema operativo.

Le novità di Moment 5: cinque nuove funzioni imperdibile per Windows 11

Le cinque principali innovazioni introdotte con l’aggiornamento “Moment 5” di Windows 11 sono progettate per rendere l’esperienza utente più fluida, accessibile e personalizzata. Ecco una panoramica dettagliata di queste novità:

Tra i miglioramenti principali c’è quello legato all’accessibilità: ora è possibile utilizzare Voice Access su più schermi e creare comandi vocali personalizzati, mentre Narrator è stato arricchito con nuove voci naturali. I miglioramenti relativi a queste funzionalità rappresentano un notevole avanzamento nell’assicurare che il computer sia accessibile a tutti.

L’innovativa funzione Snap Layouts viene arricchita dall’intelligenza artificiale, che ora suggerisce layout già preconfezionati per organizzare in modo ottimale le finestre sul desktop. Questo aggiornamento rende lo strumento ancora più utile per chi lavora con molte applicazioni aperte contemporaneamente.

L’applicazione Foto di Windows 11 si arricchisce invece della Magic Eraser, una funzione alimentata dall’IA che permette di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini in modo intuitivo e rapido, mostrando la potenza dell’intelligenza artificiale nella manipolazione di immagini.

Grandi novità anche in ambito di condivisione dei file: l’aggiornamento di Moment 5 rende Nearby Share, lo strumento di condivisione file senza fili, più veloce e affidabile. Ora, attivare Nearby Share comporta automaticamente l’attivazione di Wi-Fi e Bluetooth, facilitando la condivisione di file e collegamenti con dispositivi nelle vicinanze.

Infine, non potevano certo mancare sostanziali miglioramenti per l’assistente AI di windows, Copilot. Per gli utenti di Copilot, questo aggiornamento introduce plug-in per servizi di terze parti e amplia la libreria di comandi per l’assistenza nelle impostazioni di Windows 11. Queste integrazioni rendono Copilot ancora più versatile e utile nella gestione quotidiana del sistema operativo.