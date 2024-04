Windows 11, rimozione immediata: decisione ufficiale

Questi cambiamenti, pur essendo una sfida per alcuni, rappresentano passi essenziali verso un sistema operativo più efficiente e intuitivo.

Negli ultimi anni, Microsoft ha intrapreso una serie di iniziative volte a rinnovare e modernizzare il proprio sistema operativo, Windows 11. Questo processo di trasformazione è un tentativo di soddisfare le crescenti esigenze degli utenti, che richiedono da tempo un’interfaccia più intuitiva e funzionalità aggiornate.

Per questo, da tempo è in atto una costante opera di rimozione o di modifica dei programmi, molti dei quali si possono definire storici, pietre miliari dell’ecosistema Windows. La decisione di Microsoft di modificare profondamente il suo ecosistema software si inserisce in un trend più ampio nel settore tecnologico, dove gli aggiornamenti e le innovazioni sono frequenti e necessari per rimanere competitivi.

Con l’introduzione di nuove generazioni di utenti e la concorrenza che si fa sempre più agguerrita, Windows sta facendo passi da gigante per assicurare che il suo sistema operativo sia capace di prevedere le esigenze future dell’informatica.

Periodo di grande cambiamenti per gli utenti Windows

Uno degli aspetti più iconici di Windows, il Pannello di controllo, è stato recentemente al centro di importanti cambiamenti. Questo strumento, presente fin dalla prima versione del sistema operativo nel 1985, sta vedendo una riduzione progressiva delle sue funzionalità, che vengono trasferite all’App Impostazioni di Windows 11.

Recentemente, Microsoft ha annunciato che la gestione dei caratteri tipografici, una delle funzioni tradizionalmente ospitate dal Pannello di controllo, sarà completamente rimossa e integrata nell’App Impostazioni. Entro la fine dell’anno, la pagina dei caratteri non sarà più disponibile nel Pannello di controllo e gli utenti dovranno rivolgersi alla nuova interfaccia per gestire i loro font.

Questa transizione dalla vecchia alla nuova interfaccia è stata progettata per essere il meno invasiva possibile. Microsoft ha implementato una nuova pagina dei caratteri nell’App Impostazioni che mantiene tutte le funzionalità e caratteristiche della versione precedente del Pannello di controllo. Anche se la pagina originale dei font sarà eliminata, gli utenti possono ancora accedere ai font installati navigando nella directory C:\Windows\Fonts attraverso l’Esplora file.

Per coloro che trovano questo cambiamento scomodo e preferiscono l’interfaccia classica, è possibile creare un collegamento diretto che aprirà la posizione dei font in Esplora file direttamente dalla nuova pagina delle impostazioni. Questa è una chiara indicazione che, nonostante le significative modifiche apportate al sistema, Microsoft sta cercando di facilitare la transizione per gli utenti e di minimizzare qualsiasi impatto negativo sulla loro esperienza quotidiana.