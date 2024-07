Windows 11, Microsoft ‘copia’ iOS: la novità

Microsoft ha pensato ad una novità per Windows 11 che si rifà ad iOS. Ecco di che cosa si tratta, utenti al settimo cielo.

Lanciato ormai qualche anno fa, il sistema operativo per computer Windows 11 ha saputo rappresentare croce e delizia per milioni di utenti in tutto il mondo. Se da un lato Microsoft è stata in grado di aggiungere strumenti utili per tutti i giorni, uniti ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, dall’altra si sono susseguiti nel tempo una lunghissima serie di bug ed errori. Che inevitabilmente hanno fatto finire l’azienda americana nell’occhio del ciclone.

Ora la situazione sembra essere in miglioramento, tanto che le ultime versioni stanno mantenendo una stabilità che mai si era vista prima. E Microsoft vuole “cavalcare l’onda” del successo, andando ad aggiungere nuove funzionalità utili e tutte da scoprire. Ce n’è una in particolare di cui si sta vociferando negli ultimi giorni. Si rifà ad iOS ma in maniera intelligente, candidandosi come una delle modifiche più interessanti di tutto il 2024.

Windows 11, ecco la novità di Microsoft ispirata ad iOS

Preparatevi ad un’ondata di novità sul fronte Windows 11. Secondo quanto segnalato dall’utente @PhantomOfEarth su X, l’ultima build 22635.3930 del sistema operativo id Microsoft presenta alcune aggiunte molto interessanti. Come detto, ce n’è una in particolare che si rifà ad iOS di Apple.

E riguarda il menu Start. Pare infatti che ci sarà una modalità di visualizzazione tutta nuova delle app, che ricorda molto quella dell’OEM di Cupertino e degli iPhone. Come già succede nella Library di Apple, infatti, con la nuova modalità di visualizzazione di Windows 11 ci sarà un sistema di raggruppamento delle applicazioni in categorie.

Tra “Giochi”, “Intrattenimento”, “Social” e via dicendo, potrete sbizzarrirvi come meglio credete per raggiungere il livello di organizzazione che stavate cercando. Si tratta per il momento di una modifica in fase di studio, e ancora non è chiaro se e quando verrà rilasciata in pianta stabile e per tutti. Quello che però può far piacere già da oggi è sapere che il team di sviluppatori dell’azienda americana non si è fermato.

E anzi sta studiando un massiccio cambiamento in termini di layout e di interfaccia. Non appena verrà confermata l’assenza di bug e di errori, ecco che si potrà procedere con il rollout della versione definitiva dell’ultima versione con il nuovo menu Start.