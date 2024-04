Windows 11, l’aggiornamento di aprile è un problema: cosa stanno lamentando gli utenti

Molti utenti lamentano disservizi e problemi col pc dopo l’update di Windows 11 di aprile. Ecco cosa sta succedendo.

Diversi utenti stanno riscontrando una serie di problemi legati all’ultimo aggiornamento di Window 11 rilasciato ad aprile per il Patch Tuesday. Si tratta dell‘aggiornamento KB5036893 pubblicato lo scorso 9 aprile da Microsoft.

All’interno dell’update sono incluse numerose correzioni di bug a conoscenza di Microsoft. Molti utenti però hanno testimoniato di aver dovuto fare i conti con svariati malfunzionamenti del sistema, compresa la mancata installazione dell’aggiornamento. Ma non è tutto: oltre a non essere in grado di installare l’update ci sono stati problemi con le performance e anche con l’avvio del computer. Ma cosa sta succedendo con l’ultimo aggiornamento di Microsoft?

Windows 11, che problemi ci sono con l’aggiornamento di aprile

Dopo l’aggiornamento del 9 aprile sono giunte diverse segnalazioni di alcuni codici di errore che indicano l’interruzione (senza spiegazioni) dell’aggiornamento. Non tutti gli utenti però sono stati interessati dai disservizi, ma solo alcuni tra loro. I codici di errore sono questi: 0x800705b9, 0x800f0823, 0x8007007e, 0x800f081f, 0x8000ffff, 0x800f0984, 0x80073701.

I problemi riscontrati dagli utenti dopo l’aggiornamento sono numerosi. A volte una schermata bianca ha bloccato il pc, rendendo necessario il riavvio. Altri hanno risolto la cosa disconnettendosi da internet o riavviando il computer in modalità provvisoria.

Sono stati segnalati anche diversi bug minori come l’impossibilità di modificare le impostazioni del proprio account Microsoft o improvvisi cali nel rendimento del computer, diventato davvero molto lento. In altre occasioni i monitor esterni non si sono accesi dopo l’entrata del computer in modalità sospensione, costringendo gli utenti a spegnere il pc dal pulsante di accensione.

Un altro bug frequente è il blocco del laptop in fase di avvio o l’entrata in modalità di risoluzione dei problemi. Altri utenti segnalano invece che explorer.exe ha causato la disconnessione del sistema quando si connette o si disconnette un controller USB. Riscontrato anche un blocco dell’installazione dell’aggiornamento che va parzialmente a limitare il funzionamento del sistema operativo bloccando video e audio.

Al momento il problema è risolvibile creando un supporto esterno per l’installazione di Windows 11 (si può scaricare dal sito web di Microsoft). Eseguendo questo tool, cliccando Aggiorna questo PC, si può proseguire con l’aggiornamento senza problemi. In casi più gravi invece si è dovuto reinstallare da zero il sistema operativo, sempre usando il supporto esterno.