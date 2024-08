Windows 11, la funzione nascosta da scoprire: ti facilita il lavoro

Esiste una funzione segreta su Windows 11 che nessuno conosce: è semplice da trovare e ti facilita di gran lunga ogni lavoro.

Utilizzare un computer può sembrare apparentemente molto semplice, soprattutto al giorno d’oggi che i PC hanno raggiunto un livello di ergonomia molto alto: nonostante questo, però, ci sono delle funzioni segrete e nascoste che solo i più smanettoni conoscono e che potrebbero tornare molto utili a qualsiasi utente per facilitare e velocizzare le attività al computer.

La maggior parte di queste funzioni nascoste sono presenti grazie agli aggiornamenti del sistema operativo più diffuso e famoso, ovvero Windows, che aggiunge inedite opzioni per gli utenti, ma che non sempre vengono scoperte subito o a volte non vengono scoperte affatto: ecco perché c’è bisogno di queste guide online per scoprirle e soprattutto capire come utilizzarle al meglio.

Questa funzione in particolare della quale parleremo in questo articolo è un’opzione che è stata aggiunta negli ultimi anni sul sistema operativo Windows 11, dunque l’ultimissima versione dell’OS di Microsoft che ormai è presente su praticamente tutti i computer: si tratta di una funzionalità davvero utilissima e che velocizza un processo che fino a qualche tempo fa era davvero macchinoso.

Windows 11: ecco come attivare la funzione segreta nelle impostazioni

Questa opzione è una funzionalità davvero nascosta dato che con le impostazioni standard di Windows 11 non è visibile in nessun modo: per poterla visualizzare, infatti, è necessario accedere alle impostazioni del sistema operativo, andare su “Sistema” e scorrere in basso fino a trovare la voce “Per sviluppatori” e infine attivare la spunta su “Modalità sviluppatore” cosi da poter aggiungere al proprio sistema operativo delle funzioni segrete.

Tra le diverse opzioni che compariranno dopo aver attivato la modalità sviluppatore ci sarà anche l’opzione “Termina processo” quando si clicca con il tasto destro del mouse su un’applicazione sul Desktop: in questo modo si potrà chiudere in maniera forzata un software quando magari si blocca senza dover accedere per forza al Task manager di Windows 11 con la combinazione di tasti CTRL-ALT-CANC.

Attraverso questa semplice funzionalità infatti il processo diventa molto più veloce e assai meno macchinoso e inoltre è molto più semplice trovare il singolo software da terminare dato che all’interno del task manager sono presenti tutti i processi e talvolta ci si può confondere tra le tantissime voci presenti all’interno della lista; chiaramente la modalità per sviluppatori attiva anche altre funzioni segrete.