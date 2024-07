Windows 11, disponibile aggiornamento alla versione KB5039302: cosa cambia

L’ultima versione del sistema operativo di Windows è arrivata: Windows 11 si aggiorna alla versione KB5039302, ecco le novità.

Il 2024 è stato e sarà un anno di grandi cambiamenti per quanto riguarda i sistemi operativi per dispositivi smart: solo qualche settimana fa abbiamo assistito alle prime immagini di iOS 18, la nuova versione del sistema operativo dei dispositivi Apple che arriverà il prossimo autunno e sarà disponibile per tutti gli utenti, mentre nelle ultime ore si è tornato a parlare di Windows e di un’ulteriore build intermedia della versione 11.

Windows 11 non è stato protagonista di corposi aggiornamenti nell’ultimo periodo proprio perché sia gli utenti sia la casa madre Microsoft si stanno preparando alla versione 24H2 che sarà quella definitiva che porterà sostanziali novità al sistema operativo per PC più famoso e utilizzato di sempre. Nel frattempo però l’azienda di Bill Gates ha rilasciato un aggiornamento intermedio denominato KB5039302 e che ha suscitato l’interesse di diversi utenti per i suoi contenuti.

Windows 11 si aggiorna ancora una volta: ecco cosa è cambiato

L’aggiornamento in questione è, come spesso accade, facoltativo: questo vuol dire che gli utenti che hanno attivato le notifiche di Windows Update hanno ricevuto o riceveranno un messaggio nella barra delle attività riguardo queste novità, mentre coloro che hanno mutato le comunicazioni da parte di Microsoft troveranno questo aggiornamento nella sezione apposita di Windows Update accedendo direttamente alle impostazioni del sistema operativo.

Microsoft, come accennato anche in precedenza, si sta preparando al rilascio globale della versione 24H2 che tra le tante novità porterà anche una compatibilità maggiore con Copilot, ovvero l’intelligenza artificiale progettata in casa e che aiuterà gli utenti a navigare più facilmente all’interno delle sezioni del sistema operativo.

In attesa di questa nuova versione è possibile scaricare l’aggiornamento KB5039302 che non apporta sostanziali novità, ma una funzionalità aggiuntiva che potrebbe risultare davvero utile per molti utenti.La novità più interessante di questo nuovo aggiornamento è la possibilità di comprimere in un archivio o estrarre i file da un archivio in maniera nativa.

Questo vuol dire che Windows permetterà di estrarre e compattare i file senza obbligare gli utenti a scaricare applicazioni di terze parti come ad esempio WinRAR o 7Zip che svolgono questa funzionalità. Oltre a questa novità chiaramente questo nuovo aggiornamento migliora anche la stabilità e risolve anche diversi bug che erano stati segnalati per la build precedente dagli utenti.