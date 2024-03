Will Smith protagonista di un nuovo videogioco che è appena uscito ma di cui nessuno ha sentito parlare

Will Smith è il protagonista di un videogioco che molti hanno provato ma che tanti hanno definito un flop senza alcuna speranza.

Ci sono videogiochi e opere che difficilmente si possono salvare. Infatti, si tratta di titoli che non hanno una buona base di partenza e non riescono a offrire agli utenti delle caratteristiche divertenti e affascinanti.

Purtroppo, giochi di questo genere non hanno possibilità di successo, indipendentemente dalle star che possono essere state usate per promuoverlo. È proprio questo il caso che è accaduto al noto attore Will Smith. L’indimenticabile “Principe di Bel-Air” è stato protagonista, suo malgrado, di un flop assurdo: ecco di cosa si tratta.

Will Smith, il videogioco che ha floppato incredibilmente

Non è raro che attori famosi decidano di collaborare con software house per prestare la propria faccia o la propria voce a personaggi virtuali dei videogiochi. Anzi, quando questo accade, spesso i fan accolgono volentieri la scelta. Un esempio eclatante è quello di Norman Reedus, attore scelto come protagonista per il gioco Death Stranding del maestro Hideo Kojima.

Tuttavia, associare un attore famoso a un videogioco non significa sempre successo assicurato. Lo sa bene Will Smith, che ha deciso di collaborare con Tencent per il videogioco Undawn. Di cosa si tratta? Di un videogioco survival horror incentrato su un mondo apocalittico infestato da zombie famelici. Per Tencent, questo doveva essere il nuovo Genshin Impact.

A quanto pare, nessuno ha sentito parlare di questo titolo, nonostante Will Smith sia presente nel gioco e abbia prestato la sua faccia a uno dei personaggi principali. Ancor peggio, i pochi che hanno voluto provare questo videogioco lo hanno massacrato: lo hanno definito privo di appeal, con caratteristiche blande e senza un gameplay solido.

I risultati insoddisfacenti del videogioco, uscito lo scorso giugno per PC e dispositivi mobile, hanno causato grossi danni a Tencent. Il colosso cinese aveva investito circa 140 milioni di dollari per il suo sviluppo e aveva movimentato ben 300 sviluppatori. Tuttavia, gli incassi del gioco sono miseri, secondo Reuters appena 287 mila dollari lo scorso mese, un flop sotto tutti i punti di vista.

Se il trend negativo dovesse continuare, molto probabilmente Tencent deciderà di chiudere i server e il gioco non sarà più disponibile. Insomma, un vero colpo basso per l’immagine di Will Smith che sembra essere in parabola discendente dopo aver raggiunto l’apice della sua carriera grazie alla vittoria del premio Oscar come Miglior attore nel 2022.