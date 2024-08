Wikipedia cambia per sempre: arriva la novità che tutti volevano da anni

Wikipedia, l’enciclopedia di internet fai da te, ha abbracciato un cambiamento epocale per i suoi utenti. E ora è ancora più comoda da usare.

La grande enciclopedia di tutte le enciclopedie dove chiunque può avere un suo piccolo spazio ha attraversato alcuni momenti molto difficili. Ma la notizia di cui ti parliamo oggi è in realtà molto positiva.

Perché si tratta di un cambiamento che tanti utenti aspettavano di vedere già l’anno scorso e che finalmente si è trasformato in realtà. C’è voluto un po’ di tempo ma ci siamo riusciti. E l’enciclopedia di tutte le enciclopedie forse non è mai stata così elegante. Forse, senza mettere nella giusta prospettiva la notizia, potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto. Ma non è così.

Il grande cambiamento di Wikipedia che tutti volevamo vedere

Quello che è cambiato all’interno di Wikipedia è che ora è possibile attivare la modalità scura. Ovvero quella modalità che permette per prima cosa di risparmiare moltissima energia perché trasforma tutto ciò che c’è di bianco in nero e trasforma il nero in bianco.

E dato che di solito il bianco è il fondo delle pagine e il nero sono solo le parole che ci si trovano sopra, diventa subito chiaro come una modalità notte abbia un impatto positivo sull’ambiente. Ma, come dimostrato anche da moltissimi studi scientifici, la possibilità di aggiungere una modalità scura che riduce la quantità di luce che colpisce gli occhi di sera aiuta anche il benessere umano.

I sistemi operativi mobile hanno di per sé implementato un modo per avere la modalità scura anche se i siti web e le app non collaborano ma è chiaro che questa modalità scura imposta dall’alto ha i suoi limiti. Ora che invece Wikipedia ha abbracciato la sua modalità scura il passaggio dal bianco su nero al nero su bianco diventa più morbido e funzionale.

Per poter attivare la modalità scura mentre navighi su Wikipedia quello che devi fare è cercare nella parte destra dello schermo la barra laterale. Se non trovi nessuna barra laterale quello che devi fare è semplicemente scrivere nel motore di ricerca che utilizzi di solito “Wikipedia dark mode“.

Il primo risultato che ti troverai davanti è da wikipedia.org nella sua versione inglese e ti permette di attivare la modalità scura, la modalità chiara o la modalità automatica che modifica i colori in base a quello che hai impostato nel tuo sistema operativo. La modalità può essere cambiata a piacimento senza dover salvare nulla. L’unico limite, per ora, è che sembra funzionare solo passando dal sito in lingua inglese.