Wi-Fi troppo lento? Attenzione all’arredamento: mai posizionare questo oggetto vicino al router

Un wi-fi troppo lento è una vera maledizione ma non è sempre un problema tecnico: ci sono oggetti da non mettere mai accanto al router!

Ormai nella maggior parte delle case è stato abbandonato il sistema di connessione cablata e tutti i dispositivi presenti all’interno di un’abitazione si collegano alla rete attraverso una connessione wireless. A fronte di una comodità senza pari, il sistema wi-fi presenta però diverse criticità, la principale delle quali è la debolezza del segnale, che in alcuni casi può rendere la navigazione molto lenta.

Tra i vari fattori che influenzano il segnale wi-fi del router c’è la posizione scelta per il router stesso ma anche la presenza di vari oggetti e apparecchiature nei pressi del router, che potrebbero interferire profondamente con la diffusione del segnale. Innanzitutto è fondamentale evitare di posizionare apparecchiature radio vicino al router, così come forni a microonde e apparecchiature Bluetooth.

Le onde emesse da determinati dispositivi, infatti, possono interferire e distorcere le onde emesse dal wi-fi, peggiorando di gran lunga le prestazioni del browser. Anche la posizione del router rispetto alla casa è importantissima. Se il router ha bisogno di collegarsi alla rete telefonica bisognerà scegliere una presa al centro della casa, in maniera che il segnale possa diffondersi in maniera omogenea in tutti gli ambienti.

L’oggetto da non mettere mai accanto al router

Se, al contrario, il router si collega alla rete via satellite (utilizzando cioè la stessa tecnologia dei cellulari), sarà necessario posizionarlo accanto a una finestra, in maniera che possa ricevere adeguatamente il segnale. Infine, quando possibile si dovrebbe posizionare il router in alto in maniera che il segnale si diffonda meglio senza incontrare ostacoli.

Contrariamente a quanto si pensi anche gli oggetti di uso comune possono ostacolare o rallentare la diffusione del segnale del router. Tra questi bisogna assolutamente citare gli specchi, che possono contenere additivi metallici in grado di riflettere o di assorbire il segnale del wi-fi.

Qualora sia distorto dalla presenza di specchi nella vicinanze, il segnale potrebbe avere difficoltà a raggiungere tutti gli angoli della casa, quindi la connessione potrebbe risultare estremamente lenta, soprattutto nelle zone più distanti dal router. Prima di optare per soluzioni potenzialmente costose, come ad esempio dei ripetitori di segnale da installare in casa, il consiglio è di cambiare la posizione del router.