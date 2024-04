Wi-fi, hai il dubbio che qualcuno stia usando il tuo? Ecco come verificare in modo semplice

Il tuo Wi-Fi improvvisamente è peggiorato e pensi che qualcuno lo stia usando in modo illecito? Ecco come fare a verificarlo.

Sebbene la copertura internet in questi anni sia migliorata molto e permetta a quasi tutti gli italiani di collegarsi ad una rete ad alta velocità, ancora oggi ci sono zone del Paese in cui la connessione non va come dovrebbe. A volte si tratta di un problema di cavi – magari manca la fibra ottica nei cavi che vanno dalla strada fino alla presa di casa – altre volte di un abuso della cabina di zona o della distanza troppo elevata dell’abitazione dalla stessa.

Qualora però si siano risolti i problemi tecnici e si abbia a disposizione una rete internet performante, se improvvisamente la qualità e la stabilità della connessione si abbassano il problema potrebbe essere causato dall’interferenza di un vicino di casa che prova a fare il furbetto. Quando infatti si abita in un condominio la linea Wi-Fi, sebbene in misura minore, può arrivare al piano di sotto o al dirimpettaio che ha una parete in comune con la nostra.

Ciò consente la possibilità teorica di allacciarsi alla nostra rete Wi-Fi e usufruire di internet senza pagare un apposito abbonamento. Per tale motivo è consigliato non lasciare la rete aperta a tutti e dunque proteggerla con una password che sia sicura, ovvero complicata da essere indovinata da eventuali malintenzionati. Ma come fare ad essere certi che qualcuno stia usurpando la nostra rete Wi-Fi prima di passare ai correttivi o accusare qualcuno ingiustamente?

Rete Wi-Fi: come scoprire utilizzi impropri e proteggerla da intrusioni esterne

Innanzitutto se si ha una rete protetta da password che rispetti i protocolli di sicurezza più efficaci, come il WPA2 -PSK, si può anche ritenere la possibilità di intromissione come difficilmente plausibile. Se tuttavia si riscontrano improvvisi rallentamenti e si teme che un vicino possa essersi allacciato senza permesso, si può controllare andando alla pagina web del proprio router.

L’indirizzo cambia in base al gestore telefonico che vi fornisce il servizio, ma nel contratto o nelle istruzioni del modem casalingo dovreste trovarlo senza problemi. Una volta arrivati alla pagina ed effettuato il login (anche username e password vi sono forniti dal gestore telefonico) potete controllare i dispositivi collegati e scollegare quelli che non conoscete.

Nel caso in cui abbiate trovato dispositivi esterni al vostro controllo, dopo averli scollegati dovete ovviamente cambiare la password. In questo modo sarete sicuri che gli intrusi non abbiano più accesso alla vostra rete, di conseguenza anche la potenza e la stabilità del segnale dovrebbero tornare quelli precedenti all’incidente di percorso.