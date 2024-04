WhatsApp, scoperta un’altra novità: sarà utilissima

Stanno circolando delle informazioni interessanti su WhatsApp: presto arriverà una novità incredibile. Di cosa parliamo?

Meta si preoccupa di rilasciare aggiornamenti di WhatsApp. Desidera che la sua applicazione preferita sia sempre pronta ad accontentare gli utenti. Per questo motivo è importante installare gli update quanto prima. Così facendo eviteremo di perderci delle novità essenziali da conoscere. Ed ora pare che la compagnia sia pronta a lanciare una funzione fenomenale. Approfondiamo il discorso per capire di più le novità in arrivo.

In questi ultimi mesi abbiamo potuto assistere al lancio di parecchi aggiornamenti. I più recenti riguardano la miglioria del layout di WhatsApp. Infatti è stato modificato del tutto ed ora è molto più affascinante da vedere. Ma l’azienda ha intenzione di spingersi ancora più avanti. Per farlo ha riferito di voler lanciare un update che ha a che fare con gli aggiornamenti di stato. Non si tratta di qualcosa di trascurabile: ci servirà conoscerlo per certo.

Aggiornamenti di stato, ora li potrai condividere ovunque: la novità in arrivo

Meta avrebbe intenzione di inserire una funzione spettacolare. Avremo la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram. L’obiettivo dell’impostazione è quello di migliorare la condivisione multimediale dei contenuti. In questo modo gli utenti potranno condividere le loro attività molto più facilmente rispetto a prima.

Attualmente è scomodo caricare lo stesso contenuto su piattaforme differenti. Adesso non lo sarà più grazie alla nuova impostazione. Il suo funzionamento non è affatto difficile. Gli sviluppatori introdurranno una nuova funzione che dovrà essere abilitata. Stiamo parlando del cross-posting, che prevede di condividere gli aggiornamenti di stato su più piattaforme.

Succederà soltanto dopo averli pubblicato, in primis, su WhatsApp. Integrare questa opzione permetterà agli utenti di godere di maggiori benefici e di sperimentare una nuova esperienza d’uso. Per adesso la funzione è in fase di sviluppo e ci vorrà del tempo prima che venga ultimata.

I beta tester si stanno dando da fare per completarla. I feedback non tardano ad arrivare neanche ora: non dovremo aspettare troppo tempo. Comunque sia vi suggeriamo di rimanere informati sull’argomento. Si tratta dell’ennesimo importante update, un aggiornamento importante e che ci riguarda da vicino. Sarebbe un vero peccato se ce lo perdessimo. Questo è tutto ciò che bisogna sapere sul prossimo update di WhatsApp. Vi sareste mai aspettati un simile impegno dopo l’ultima patch?