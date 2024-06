Whatsapp, nuovo supporto per gli adesivi: esperienza utente più ricca e migliorata

Whatsapp è pronto ad offrire un’esperienza migliore per l’uso di adesivi. Ecco qual è la novità e come sfruttarla al meglio.

Whatsapp è una delle app delle quali si parla più spesso per via dei tanti aggiornamenti che si susseguono, praticamente, di continuo. Al fine di migliorarsi e di offrire sempre una buona esperienza d’utilizzo, gli sviluppatori sono infatti costantemente all’opera per garantire funzioni sempre attuali, rinnovate, prive di bug e in grado di offrire il massimo.

Un esempio è il recente aggiornamento che riguarda un nuovo supporto per gli adesivi. Supporto che molti utenti hanno già sperimentato trovandolo utile e interessante e, soprattutto, in grado di fornire un servizio ancora più performante del solito. Scopriamo, quindi, qual è questa grande novità e cosa aspettarsi nell’immediato futuro e non solo.

Whatsapp e il nuovo supporto per gli adesivi: cosa cambia

Uno degli ultimi aggiornamenti di Whatsapp riguarda il nuovo supporto per gli adesivi. Un supporto che consente agli utenti di provare adesivi avanzati e con animazioni più complesse e maggiormente dinamiche. Il supporto Lottie era stato precedentemente annunciato, ma sembra che ora sia in fase di rilascio in modo piuttosto silenzioso.

Chi ce l’ha, però, non potrà non notare la differenza, visto che si tratta di una modalità che consente di avere animazioni più fluide, transizioni maggiormente dinamiche e una grafica che nel globale appare decisamente più nitida e piacevole da vedere. Per ottenere nuovi adesivi di Whatsapp basta andare nello store ufficiale e cliccare sull’adesivo “I’m Just a Girl” che rientra tra i nuovi pacchetti ed è, ovviamente e come sempre, gratuito.

Si tratta, infatti, del primo pacchetto creato con il framework Lottie e in grado, quindi, di far provare i tanti vantaggi che si potranno avere con il nuovo supporto messo a punto da Whatsapp. Si tratta di un’innovazione che pian piano dovrebbe portare gli utenti a poter scaricare sempre più pacchetti e a poter condividere animazioni ricche di interazioni e più fluide che mai, anche tra quelle vecchie che saranno aggiornate con il tempo.

Il tutto per un’esperienza unica sicuramente superiore (almeno per ora) a quella che si può avere con altre app di messaggistica. Cosa che renderà Whatsapp, ancora una volta, un passo avanti rispetto a tutte le altre. Per poter godere del primo pacchetto (qualora non lo si trovasse) è necessario installare gli ultimi aggiornamenti indipendentemente dal proprio sistema operativo.