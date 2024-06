WhatsApp, nuova funzionalità di condivisione per i canali: i dettagli

Sta arrivando una nuova funzionalità per WhatsApp: riguarda la condivisione per i canali. Ecco tutte le novità in arrivo per te.

Ormai è da diverso tempo che Meta sta aggiornando costantemente WhatsApp. Si assicura che il suo servizio più utilizzato al mondo sia sempre al passo con i tempi, fluido e molto responsivo, così da non causare delusione tra l’utenza sempre più difficile da accontentare. E, di certo, sta facendo le scelte giuste da anni ormai, confermandosi all’apice del settore. E lo vediamo ogni volta con il rilascio delle nuove funzioni.

Ma adesso, Meta, ha deciso di spingersi ancora oltre. Lo ha fatto sviluppando una funzione molto interessante e che tanti utenti stavano aspettando. Non si tratta della classica impostazione, magari qualcosa che si attiva una volta sola e basta, bensì di una vera e propria idea da invidiare. Si tratta di una funzione aggiuntiva che potrebbe colpire positivamente tutti gli utenti della piattaforma verde.

Canali di WhatsApp, ora sono stati aggiornati in grande: sarà facile condividere le info

Sappiamo che da quando sono stati rilasciati i canali, l’app di Meta ha cercato di migliorarli quanto più possibile. E difatti, l’aggiornamento che sta per uscire, avrà lo scopo di migliorarli. Questa funzionalità servirà a semplificare il processo di condivisione delle informazioni, rendendo i canali più intuiti e meno difficili da gestire. D’ora in avanti sarà possibile fare qualcosa di davvero speciale.

Ci stiamo riferendo alla possibilità di inoltrare gli aggiornamenti dei canali alle proprie chat, gruppi o aggiornamenti di Stato. Tutto questo con un semplice e veloce tap, grazie ad una piccola icona posizionata accanto a quella delle reazioni.

Così si eliminerà la necessità di farlo manualmente tramite il menu extra. Ed è una bella notizia visto e considerato che, gli utenti di WhatsApp stavano aspettando con ansia una funzione del genere. Per ora è in fase di sviluppo, ma molto presto sarà disponibile per tutti.

In questo caso vale la pena aspettare il rilascio del nuovo update. In fin dei conti non si vede nulla di simile così spesso, ecco perché tante persone non vedono l’ora di provarla. L’aggiornamento rivoluzionerà WhatsApp e la condivisione delle informazioni tramite i canali. Questo è tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda il prossimo update. Restate aggiornati per conoscere altre novità in futuro.