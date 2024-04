Whatsapp, nota funzione per Android è pronta ad arrivare anche su iOS

Dopo una lunga attesa, questa nota funzione di WhatsApp per Android sta per arrivare anche su iOS. Ecco di che cosa si tratta.

Sin dagli albori, WhatsApp si è presentata come una piattaforma di messaggistica leggermente diversa in base al sistema operativo su cui viene fatta girare. Senza andare ad includere la modalità Web, ci sono le due alternative per iOS ed Android che presentano molte similitudini ma anche alcune peculiarità uniche. Con vantaggi che possono venire sfruttati solo da chi ha un iPhone o viceversa da chi ha un telefono con il robottino verde.

Fortunatamente però, negli ultimi anni il team di sviluppatori sta lavorando continuamente per poter uniformare le cose. Allargando funzionalità in esclusiva di iOS su Android e introducendo aggiornamenti su Android con feature di iOS. Presto ci sarà un ulteriore passo in avanti in questo senso. Secondo quanto riferiscono gli esperti di WABetaInfo, infatti, un tool amatissimo dagli utenti Android presto verrà allargato anche ad iPhone. Ecco di che cosa si tratta, sono già tutti al settimo cielo.

WhatsApp, questa funzione di Android arriverà anche su iOS

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp alla versione beta per iOS 24.8.10.70 ci anticipa un’importante novità che presto dovrebbe arrivare anche nella versione stabile per tutti. Così come successo con Android nella beta 2.24.9.5, ora anche per iPhone c’è un aggiornamento a lungo richiesto e che verrà sicuramente apprezzato. Come rivelato dagli esperti di WABetaInfo.

Stiamo parlando dei consigli di inizio conversazione per i contatti con i quali non si ha mai interagito prima. Così da poter migliorare l’intera esperienza di comunicazione. Ci sarà una sezione dedicata, che verrà posizionata in fondo all’elenco delle chat. Così da dar modo ai consumatori di avere un comodo accesso a potenziali nuove conversazioni. Senza andare ad interrompere il loro flusso già in corso.

C’è comunque modo di disattivare il tutto, semplicemente andando a chiudere la sezione dedicata in fondo all’elenco nella pagina principale. L’obiettivo di Meta è quello di incoraggiare gli utenti ad interagire con i contatti che potrebbero aver involontariamente trascurato o dimenticato in rubrica.

E non solo, perché chiaramente l’azienda punta ad aumentare il traffico e il tempo trascorso all’interno della piattaforma. Avendo suggerimenti costanti, potrebbero venire avviate chat tutte nuove che farebbero restare incollati gli utenti agli schermi per ancor più tempo. Staremo a vedere quando il tutto verrà reso disponibile nella versione stabile, ma potrebbe essere questione di poche settimane.