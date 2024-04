Whatsapp, l’ultima scoperta è fantastica: cosa è emerso dalla beta

C’è una nuova scoperta riguardante WhatsApp che è fantastica. Ecco cosa è emerso dall’ultima beta, in arrivo un nuovo strumento.

Ci sono una lunga serie di nuovi aggiornamenti in arrivo su WhatsApp e che già dalle premesse stanno lasciando tutti senza parole. Come già più volte successo in passato, anche quest’anno il servizio di Meta non vuole farsi trovare impreparato. E anzi sta lavorando per essere sempre al passo coi tempi e riuscire ad anticipare le tendenze. Così da dare un colpo decisivo nella lotta alla concorrenza.

In particolare, di recente è emersa una nuova notizia in merito a quella che potrebbe essere la prossima super funzionalità in arrivo. Che già ha mandato tutti al settimo cielo. È stata scovata nell’ultima beta 2.24.4.3 per Android e a breve dovrebbe arrivare anche su iOS, sempre in esclusiva per i developer. Qualora dovesse funzionare bene e senza bug od errori, ecco che si potrà procedere col rilascio globale per tutti.

WhatsApp si aggiorna: come funziona l’ultima novità

WhatsApp si aggiorna ed introduce una nuova funzionalità. Come spiegato dagli esperti di WABetaInfo, infatti, la versione 2.24.4.3 per Android va ad aggiungere una comoda feature che mai si era vista prima e che potrebbe sin da subito rivelarsi utilissima per poter soddisfare le voglie e le esigenze della community. E ora la speranza è che possa venire approvata e rilasciata quanto prima per tutti.

Si parla nello specifico di un nuovo pulsante dei canali, che sarà utile per poter condividere rapidamente un aggiornamento all’interno delle chat, dei gruppi e degli aggiornamenti di stato personali. Pensate per esempio ad una notizia che attendevate da tempo e che finalmente è stata annunciata all’interno del canale che stavate seguendo.

Da oggi, con un singolo tap potrete condividere la vostra gioia o le vostre perplessità con i vostri amici e parenti. E perché no in uno stato, così da rendere il tutto “pubblico”. Si tratta di una interessante novità, che WhatsApp ha voluto rilasciare per diversi motivi. Sia per dare maggiori vantaggi e facilità d’uso agli utenti, che per poter aumentare il numero di persone che utilizzano i canali.

Avendo una condivisione maggiore, infatti, c’è la possibilità che più persone decidano di iscriversi ad un determinato canale, di entrare a contatto con questa sezione della piattaforma e di non lasciarla più. Staremo a vedere se e quando il tutto verrà rilasciato in pianta stabile, ma per ora tutto tace a livello di date definitive.