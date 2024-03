Whatsapp, la versione 2.24.7.23 promette benissimo: la funzione aggiunta

Annunciate le novità della nuova versione 2.24.7.23 di WhatsApp. Ecco cosa cambia, c’è una funzione che già fa sognare tutti.

Se amate parlare con i vostri amici online, allora sicuramente consocerete già WhatsApp. Considerata dalla maggior parte dei consumatori come la miglior piattaforma di messaggistica presente sul mercato, può essere utilizzata tanto da smartphone quanto da PC. E negli anni, gli sviluppatori si sono concentrati per poter fornire un servizio sempre più in linea con le esigenze espresse, sia nella versione per iOS ed Android che in quella Web.

Anche questo 2024 sta promettendo molto bene in questo senso, con diverse novità già introdotte e tante altre che aspettano solo di essere lanciate e stanno venendo testate dai developer in questi giorni. Grazie al lavoro svolto dagli esperti di WABetaInfo, abbiamo modo di scoprire in anteprima quali sono le aggiunte pensate con l’ultima versione beta 2.24.7.23 per Android. C’è una funzione aggiunta in particolare che già sta facendo sognare tutti, ecco di che cosa si tratta.

WhatsApp 22.4.7.23 per Android: la nuova funzione introdotta è spettacolare

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato un importante aggiornamento che dà modo agli utenti di godere di un’interfaccia rivista e ancor più intuitiva quando si effettuano chiamate. Ma non sembra essere finita qui perché, secondo quanto riferiscono gli esperti di WABetaInfo, nella 22.24.7.23 per Android in beta, c’è un ulteriore aggiornamento in tal senso.

Come si può vedere dall’immagine, infatti, ora su WhatsApp sta per arrivare una nuova sezione nell’elenco delle chat. Che andrà a mostrare i nuovi contatti suggeriti dalla rubrica con cui poter avviare una conversazione. Così da facilitare l’operazione quando si salva un numero sul telefono e quindi presumibilmente lo si vuole contattare. Il tutto verrà aggiunto in fondo all’elenco delle conversazioni, così che per gli utenti si possa avere un accesso più semplice. Senza però interrompere l’ordine già esistente delle chat.

Ma non solo, perché pare che WhatsApp potrà suggerire di avviare conversazioni anche con contatti con i quali mai si è interagito prima. Un modo per incoraggiare a nuove connessioni ed interazioni. Al momento, tutto questo è ancora in fase di sviluppo e dunque non disponibile nella versione globale. Si passerà prima per il rilascio in beta per iOS e, solo dopo che verrà accertata l’assenza di bug ed errori, Meta potrà lanciare in definitiva su iPhone ed Android questo interessante aggiornamento extra.