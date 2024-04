Whatsapp, in arrivo interfaccia completamente stravolta | FOTO

Importanti novità sul fronte WhatsApp, è in arrivo un’interfaccia completamente stravolta. Ecco le primissime foto emerse.

Da ormai diverso tempo WhatsApp ci ha abituato a mosse a sorpresa e ad aggiornamenti volti a stravolgere completamente quello che è il normale utilizzo che facciamo della piattaforma di messaggistica. Con il team di sviluppatori che ha come obiettivo quello di rendere l’esperienza sempre ottimale e in linea con quelle che sono le esigenze espresse dalla community.

E anche questa volta, la strategia del servizio di Meta non sembra voler essere da meno. Stando a quanto emerso, infatti, a breve potrebbe arrivare un’interfaccia completamente stravolta e tutta nuova. A cui tutti dovremo abituarci.

Sono già state pubblicate le primissime immagini che ci mostrano in che modo verranno posizionati tutti i bottoni e cosa dovremo fare per poter accedere alle principali funzionalità a cui siamo abituati. Ecco di che cosa si tratta e quando l’aggiornamento diventerà ufficiale.

WhatsApp cambia interfaccia: le prime foto della modifica

Ci hanno pensato gli esperti di WABetaInfo a mostrare per primi le immagini relative a quella che è la nuova interfaccia di WhatsApp. Una rivisitazione grafica parecchio interessante, che va a migliorare la User Experience con la possibilità di accedere ad alcune delle funzionalità più apprezzate in maniera ancor più semplice ed intuitiva. Per la gioia degli utenti, che non vedono già l’ora di poter mettere mano in modo definitivo alle modifiche studiate.

L’update andrà nello specifico ad interessare la versione Web per WhatsApp, quella che si apre quando si utilizza la piattaforma su desktop. L’idea è di andare a ridisegnare completamente la barra laterale, già disponibile per alcuni beta tester.

Sarà ora ancor più semplice poter navigare tra le sezioni chat, stato, canali, community, archivio e messaggi importanti. Un’esperienza di navigazione rivista, per poter godere di più efficienza e facilità d’uso durante l’interazione.

Almeno per il momento, si tratta di un aggiornamento disponibile solo per un numero limitato di utenti che in precedenza aveva aderito al programma beta ufficiale del client web. Sarà possibile passare facilmente da una chat all’altra, controllare gli aggiornamenti di stato, accedere ai messaggi archiviati e tanto altro con un solo clic.

Per una veste grafica rivista, intuitiva e ancor più moderna da utilizzare. Se tutto andrà come da programma, già nelle prossime settimane è previsto il rollout per tutti in pianta stabile dell’update.