Whatsapp ha deciso di stravolgere tutto: se ti appare questa scritta fai attenzione, c’è solo un’opzione corretta

Ennesima rivoluzione in casa WhatsApp. Fate attenzione se vi appare questa scritta, c’è solo un’opzione corretta.

Per poter comunicare in totale facilità con amici e parenti, lo strumento più indicato rimane WhatsApp. La piattaforma di proprietà di Meta può godere di una lunga serie di funzionalità diverse e di chicche nascoste che la rendono un must per ogni possessore di uno smartphone. Tra messaggi di testo, note audio, contenuti multimediali e chi più ne ha più ne metta, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

E considerando che è tutto gratuito, ecco che la scelta viene avvalorata ulteriormente. Ci stanno mettendo la loro anche gli sviluppatori, sempre pronti ad integrare aggiornamenti e nuove funzionalità utili. Tra le altre cose, c’è un aspetto inedito che dovrebbe attirare la vostra attenzione. Se nei prossimi giorno vi appare questa scritta, dovete agire in un modo: è l’unica opzione corretta. Fate così e sarete certi di non sbagliare.

Scritta su WhatsApp: cosa fare se vi compare a schermo

Avete notato la comparsa di una strana scritta su WhatsApp? Non temete perché non siete gli unici, anzi. Non si tratta fortunatamente di un problema che dovrebbe allarmarvi, ma anzi di una novità voluta dal team di sviluppatori e che farà molto piacere soprattutto ad una determinata fascia di utenza. Parliamo di messaggi vocali, chi non ha almeno un amico che è solito comunicare solo in questo modo? Magari inviando note audio interminabili che durano minuti?

Se almeno una volta nella vita avete sperato di eliminare quest’opzione per sempre, allora c’è un nuovo aggiornamento pensato per voi. Come svelato da WABetaInfo, la beta 2.24.15.5 per Android introduce uno strumento di cui si parla da mesi: la trascrizione automatica delle note audio. Al momento solo in inglese, spagnolo, portoghese, russo e hindi, a breve dovrebbe arrivare anche in italiano.

Sarà tutto molto semplice ed intuitivo. Ogni volta che riceverete un messaggio vocale da un vostro contatto, subito sotto l’interfaccia solita col tasto play vi spunterà un altro elemento. Cliccateci sopra e, come per magia, avrete una trascrizione scritta del contenuto. Utile in particolare se siete in luoghi pubblici o più semplicemente se non avete voglia di mettere il telefono all’orecchio e ascoltare.

Su iPhone il tutto è già disponibile, ma solo passando per l’assistente vocale Siri. Android invece avrà la feature direttamente all’interno della piattaforma di messaggistica. Ancora da capire quando avverrà il rollout per tutti, ma dovrebbe essere questione di settimane.