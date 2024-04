Whatsapp down oggi 3 aprile: cosa sta succedendo all’app di messaggistica

Whatsapp in down quest’oggi 3 aprile 2024: ecco cosa sta succedendo all’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo

L’app di messaggistica Whatsapp, insieme agli altri social facenti parte dell’universo Meta (Instagram e Facebook) sono andate in down per diversi minuti quest’oggi.

Il bug dell’app in verde è scattato intorno alle ore 20:00, causando il panico tra milioni di utenti di tutto il mondo, i quali si sono subito riversati a twittare la situazione su X o a chattare sull’alternativa Telegram. Per diversi minuti non è stato possibile inviare e ricevere messaggi. Al momento il servizio pare essere stato ristabilito e il problema, invece, pare sia riconducibile al rilascio in atto di un aggiornamento.