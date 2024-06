Whatsapp con un’IA sempre più potente: le ultime dalla beta 2.24.14.7

Novità importanti sull’uso dell’IA attraverso Whatsapp. Ecco cosa sta succedendo e cosa cambierà in futuro.

Usare Whatsapp come app predefinita di messaggistica, significa poter contare su un servizio sempre al passo coi tempi e in grado di cambiare con essi. Un dato più che provato dai tanti aggiornamenti che riguardano l’app e che si concentrano sulle ultime tendenze, sulle esigenze degli utenti e su tutto ciò che potrebbe tornare utile in futuro.

Per fare un esempio attuale, in questo periodo, Whatsapp sta implementando l’IA di Meta e il suo utilizzo all’interno dell’app. Una novità che sarà a breve inserita in un aggiornamento per i beta e che successivamente, in modo progressivo, potrà arrivare agli altri utenti. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere a riguardo e quando si potrà ottenere questa novità.

Whatsapp studia l’IA: ecco cosa cambierà nel prossimo futuro

Con l’ultima beta 2.24.14.7, Whatsapp ha deciso di introdurre due modalità differenti di conversazione con l’IA. Queste si chiamano Llama e avranno sia una versione standard che una più sofisticata. Ciò comporterà tempistiche diverse per l’erogazione del servizio.

Andando più nello specifico, la versione predefinita di Llama che è la 3-70B sarà in grado di offrire risposte a quesiti semplici e rapidi, mentre la versione di Llama 3-405B sarà pensata per chi ha domande più complesse e che richiedono, quindi, maggior ricerca e risposte più chiare ed esaustive. Il secondo modello sarà disponibile (almeno per i primi tempi) solo per un numero di richieste a settimana.

Terminate le stesse, gli utenti potranno usare solo il modello predefinito. In ogni caso, lo scopo è quello di dare agli utenti stessi la possibilità di scegliere il modello che ritengono più adatto (inutile dire che il primo, quello semplice, è più rapido) e di farlo in base alle esigenze personali che possono cambiare di volta in volta. Ovviamente, questa funzionalità con tanto di scelta è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile a tutti in futuro.

Le possibilità in campo sono comunque tante e varie e tutte in grado di stuzzicare la fantasia degli utenti che amano da sempre Whatsapp e che tutti i giorni continuano a sceglierla per la sua capacità di prevederne le esigenze e di mettere in pratica quanto serve per offrire un servizio che sia sempre al passo coi tempi, ma soprattutto in grado di sbaragliare la concorrenza.