Whatsapp, che bomba di novità dagli sviluppatori: sarà presente su iOS e Android

Novità in arrivo dagli sviluppatori per tutti gli utenti di WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

L’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo è in costante aggiornamento. WhatsApp è sbarcata online per la prima volta nel 2009, confermandosi fin da subito come una delle app più utilizzate per la messaggistica istantanea. L’applicazione ha subito diverse modifiche nel corso degli anni e oggi è sotto il controllo di Meta, l’impresa statunitense che gestisce Facebook e Instagram.

Nata come app per smartphone, l’applicazione ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, lanciando le versioni per desktop e tablet. WhatsApp permette agli utenti di inviare messaggi, foto, video, documenti in vari formati e registrazioni vocali utilizzando una connessione dati mobili o Wi-Fi. In seguito a segnalazioni da parte degli utenti, l’applicazione ha migliorato alcuni aspetti che riguardano la sicurezza.

La crittografia end-to-end delle chat di WhatsApp permette ai messaggi di arrivare sul serve dell’applicazione in maniera cifrata. Questa modalità tutela la sicurezza dell’utente online e del contenuto delle singole chat. WhastApp è un’applicazione gratuita per tutti gli utenti e permette di mantenere l’iscrizione per una durata illimitata, fino alla cancellazione dell’account da parte dello stesso proprietario.

Novità dagli sviluppatori

Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp in arrivo, implementeranno la possibilità di gestire i canali da dispositivi mobili collegati ad alcuni beta tester, garantendo un’esperienza unificata su tutte le piattaforme, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Il nuovo aggiornamento è progettato per fornire agli utenti una maggiore privacy rispetto alle loro chat bloccate, estendendo la protezione a queste conversazioni su tutti i dispositivi collegati.

Non solo maggiore sicurezza, con il nuovo aggiornamento compatibile con Android e iOS, gli utenti potranno sperimentare una nuova funzione per utilizzare e leggere i canali pubblici dai tutti i loro dispositivi collegati, rendendo l’esperienza fluida e non frammentata come con il precedente aggiornamento. Abilitare il supporto per i canali collegati, garantisce agli utenti l’accesso e l’interazione con i loro canali da più dispositivi contemporaneamente.

WhatsApp garantisce da ora le stesse funzionalità su tutti i dispositivi mobili, portando l’applicazione ad un ulteriore livello di accessibilità. Un primo assaggio della nuova funzione è già disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti dell’app. L’attesa è quasi finita, l’aggiornamento pubblico verrà lanciato ufficialmente nei prossimi giorni sulle piattaforme Google Play Store e App Store.